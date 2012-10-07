Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB. Узнать обо всех преимуществах