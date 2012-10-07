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Панель SoundBar для ноутбука

SPA2100/12
Общая оценка / 5
  • Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука
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    Панель SoundBar для ноутбука

    SPA2100/12
    Общая оценка / 5

    Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

    Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Панель SoundBar для ноутбука

    Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

    Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB. Узнать обо всех преимуществах

    Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

    Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Панель SoundBar для ноутбука

    Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

    Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB. Узнать обо всех преимуществах

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      Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

      • Питание через USB
      • Крепление для ноутбука
      Питание через USB-подключение

      Питание через USB-подключение

      Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.

      Закрепляются наверху экрана или размещаются отдельно

      Панель SoundBar можно закрепить наверху экрана вашего ноутбука и сэкономить место, если вы слушаете музыку в поездке. Просто зафиксируйте ее на ноутбуке, подключите кабель в разъем USB и — вперед! Если вы уже закончили прослушивание, скрутите кабель USB и поместите его в отсек на панели SoundBar; храните панель SoundBar в сумке.

      Совместимость с MAC и ПК

      n/a (не применимо)

      • Звук

        Улучшение низких частот
        Система Bass reflex
        Оптимизация НЧ
        Да
        Улучшение звука
        Цифровой усилитель класса "D"

      • Подключения

        USB
        Порт USB 2.0

      • Функции управления

        Простота установки
        Подключение Plug & Play
        Дорожный футляр в комплекте
        Да

      • Громкоговорители

        Система с неодимовым магнитом
        Да

      • Требования к системе

        USB
        Свободный порт USB
        Операционная система ПК
        Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista или последующие версии, MAC X или последующие версии

      • Содержимое упаковки

        Краткое руководство по установке
        Да

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