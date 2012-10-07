Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука
Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука
Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB. Узнать обо всех преимуществах
Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука
Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука
Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB. Узнать обо всех преимуществах
Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.
Панель SoundBar можно закрепить наверху экрана вашего ноутбука и сэкономить место, если вы слушаете музыку в поездке. Просто зафиксируйте ее на ноутбуке, подключите кабель в разъем USB и — вперед! Если вы уже закончили прослушивание, скрутите кабель USB и поместите его в отсек на панели SoundBar; храните панель SoundBar в сумке.
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Звук
Подключения
Функции управления
Громкоговорители
Требования к системе
Содержимое упаковки
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