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Веб-камера

SPC225NC/00
Общая оценка / 5
  • Участвуйте в видеочате! Участвуйте в видеочате! Участвуйте в видеочате!
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    Веб-камера

    SPC225NC/00
    Общая оценка / 5

    Участвуйте в видеочате!

    Интернет-связь с друзьями и близкими никогда не была проще. С этой простой в использовании веб-камерой можно бесплатно участвовать в видеочате с помощью Skype, Windows Live Messenger или других бесплатных служб. Гарнитура входит в комплект, поэтому вы сразу готовы включиться. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Веб-камера

    Участвуйте в видеочате!

    Интернет-связь с друзьями и близкими никогда не была проще. С этой простой в использовании веб-камерой можно бесплатно участвовать в видеочате с помощью Skype, Windows Live Messenger или других бесплатных служб. Гарнитура входит в комплект, поэтому вы сразу готовы включиться. Узнать обо всех преимуществах

    Участвуйте в видеочате!

    Интернет-связь с друзьями и близкими никогда не была проще. С этой простой в использовании веб-камерой можно бесплатно участвовать в видеочате с помощью Skype, Windows Live Messenger или других бесплатных служб. Гарнитура входит в комплект, поэтому вы сразу готовы включиться. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Веб-камера

    Участвуйте в видеочате!

    Интернет-связь с друзьями и близкими никогда не была проще. С этой простой в использовании веб-камерой можно бесплатно участвовать в видеочате с помощью Skype, Windows Live Messenger или других бесплатных служб. Гарнитура входит в комплект, поэтому вы сразу готовы включиться. Узнать обо всех преимуществах

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      Участвуйте в видеочате!

      • CIF
      • CMOS

      Плавное изображение с 30 кадрами в секунду

      Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. 30 кадров в секунду означает более плавное видео и общее улучшение общения в видеочатах.

      Разрешение VGA (640x480) повышает четкость изображения

      VGA (640 x 480) - это около 300 000 пикселей для формирования всего изображения. Такое разрешение VGA гарантирует четкость изображения, необходимого для работы с документами, для веб-страниц и электронной почты.

      Вращающееся крепление позволяет повернуть камеру на 360°

      Наслаждайтесь простотой и свободой с веб-камерой с удобным вращающимся креплением. Просто поверните камеру на 360° в любом направлении, чтобы снимать все, что находится в комнате. При этом перемещать саму камеру не нужно.

      Гарнитура с наушниками-вкладышами и микрофоном с эхоподавлением

      Гарнитура удобно размещается в ушах, а микрофон расположен на кабеле чуть ниже рта для простоты записи. С этой удобной гарнитурой с встроенным микрофоном можно быстро записывать видео без эффекта эха.

      Совместима со всеми службами мгновенных сообщений

      Веб-камера и ее программное обеспечение разработаны с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger и другим службам.

      Менеджер установки для простой настройки

      Настройте веб-камеру за считанные секунды благодаря удобному менеджеру установки. Просто следуйте простым пошаговым инструкциям, и веб-камера будет настроена так, чтобы идеально соответствовать вашему компьютеру.

      Стабильная установка на мониторе любого портативного компьютера или на столе

      С помощью многофункционального стенда легко установить веб-камеру на любом мониторе, портативном компьютере, ноутбуке или плоской поверхности.

      Кнопка съемки для создания великолепных моментальных фотографий

      Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.

      Работает с любым доступным ПО для обработки изображений

      Веб-камера совместима со всем доступным бесплатным и профессиональным ПО для обработки изображений. Вырежьте кусочек или отдельный кадр из своего видеоролика и откройте его в любой программе для обработки изображений.

      Технические характеристики

      • Съемка видео и фотографий

        Датчик
        CMOS
        Разрешение датчика изображения
        CIF
        Видеоразрешение
        CIF
        Разрешение снимка
        CIF
        Максимальная частота кадров
        30  кадров/сек
        Линза
        F2.2, D54°
        Баланс белого
        2600 – 7600 k
        Глубина цвета
        24  бит

      • Механизмы

        Зажим переносного компьютера
        Да
        Зажим ЖКД
        Да
        Подставка ЭЛТ
        Да
        Настольная подставка
        Да
        Цифровой встроенный микрофон
        нет
        Кнопка съемки
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Инструкция по эксплуатации
        • Мультимедийная гарнитура SHM2000

      • ПО

        Добавить видео в
        • Yahoo! Messenger
        • AOL Messenger
        • Skype
        • ICQ
        • QQ
        • Windows Live Messenger

      • Требования к системе

        Операционная система
        • Microsoft Windows 98
        • Microsoft Windows ME
        • Microsoft Windows 2000
        • Microsoft Windows XP
        • Microsoft Windows Vista Home
        • Microsoft Windows Vista
        Процессор
        Pentium II 500MHz или быстрее
        ОЗУ
        128 Mб ОЗУ
        Звуковая карта
        Да
        USB
        Свободный порт USB
        Подключение к Интернету
        Да
        Требуемое свободное место на диске
        200 МБ
        Привод CD-ROM или DVD-ROM
        Да

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,5
        Функция PC Link
        USB 1.1

      • Размеры

        Глубина продукта
        75  миллиметра
        Высота продукта
        125  миллиметра
        Ширина продукта
        35  миллиметра
        Вес изделия (г)
        82

      • Информация об упаковке

        12 NC
        867000028287
        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 32418 6
        Количество
        1
        высота
        188  миллиметра
        Длина
        231  миллиметра
        ширина
        93  миллиметра
        Вес брутто
        0,376  кг
        Вес упаковки
        0,275  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 33417 8
        Количество
        6
        Длина
        400  миллиметра
        высота
        275  миллиметра
        ширина
        301  миллиметра
        Вес брутто
        3,06  кг
        Вес упаковки
        2,336  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Инструкция по эксплуатации
      • Мультимедийная гарнитура SHM2000

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