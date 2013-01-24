Работает с любым доступным ПО для обработки изображений

Веб-камера совместима со всем доступным бесплатным и профессиональным ПО для обработки изображений. Вырежьте кусочек или отдельный кадр из своего видеоролика и откройте его в любой программе для обработки изображений.