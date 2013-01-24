Другие продукты в комплекте
- Инструкция по эксплуатации
- Мультимедийная гарнитура SHM2000
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Участвуйте в видеочате!
Интернет-связь с друзьями и близкими никогда не была проще. С этой простой в использовании веб-камерой можно бесплатно участвовать в видеочате с помощью Skype, Windows Live Messenger или других бесплатных служб. Гарнитура входит в комплект, поэтому вы сразу готовы включиться. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Участвуйте в видеочате!
Интернет-связь с друзьями и близкими никогда не была проще. С этой простой в использовании веб-камерой можно бесплатно участвовать в видеочате с помощью Skype, Windows Live Messenger или других бесплатных служб. Гарнитура входит в комплект, поэтому вы сразу готовы включиться. Узнать обо всех преимуществах
Участвуйте в видеочате!
Интернет-связь с друзьями и близкими никогда не была проще. С этой простой в использовании веб-камерой можно бесплатно участвовать в видеочате с помощью Skype, Windows Live Messenger или других бесплатных служб. Гарнитура входит в комплект, поэтому вы сразу готовы включиться. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Участвуйте в видеочате!
Интернет-связь с друзьями и близкими никогда не была проще. С этой простой в использовании веб-камерой можно бесплатно участвовать в видеочате с помощью Skype, Windows Live Messenger или других бесплатных служб. Гарнитура входит в комплект, поэтому вы сразу готовы включиться. Узнать обо всех преимуществах
Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. 30 кадров в секунду означает более плавное видео и общее улучшение общения в видеочатах.
VGA (640 x 480) - это около 300 000 пикселей для формирования всего изображения. Такое разрешение VGA гарантирует четкость изображения, необходимого для работы с документами, для веб-страниц и электронной почты.
Наслаждайтесь простотой и свободой с веб-камерой с удобным вращающимся креплением. Просто поверните камеру на 360° в любом направлении, чтобы снимать все, что находится в комнате. При этом перемещать саму камеру не нужно.
Гарнитура удобно размещается в ушах, а микрофон расположен на кабеле чуть ниже рта для простоты записи. С этой удобной гарнитурой с встроенным микрофоном можно быстро записывать видео без эффекта эха.
Веб-камера и ее программное обеспечение разработаны с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger и другим службам.
Настройте веб-камеру за считанные секунды благодаря удобному менеджеру установки. Просто следуйте простым пошаговым инструкциям, и веб-камера будет настроена так, чтобы идеально соответствовать вашему компьютеру.
С помощью многофункционального стенда легко установить веб-камеру на любом мониторе, портативном компьютере, ноутбуке или плоской поверхности.
Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.
Веб-камера совместима со всем доступным бесплатным и профессиональным ПО для обработки изображений. Вырежьте кусочек или отдельный кадр из своего видеоролика и откройте его в любой программе для обработки изображений.
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