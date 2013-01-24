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Веб-камера

SPC315NC/00
Общая оценка / 5
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    Веб-камера

    SPC315NC/00
    Общая оценка / 5

    Начните чат в Skype

    Идеальная веб-камера для Skype! Проста в использовании, создает великолепные изображения и оснащена гарнитурой с эхоподавлением. Вы также можете парой щелчков мыши отправить электронную почту, управлять снимками и видеоклипами и архивировать их. Участие в видеочатах еще никогда не было столь простым занятием. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Веб-камера

    Начните чат в Skype

    Идеальная веб-камера для Skype! Проста в использовании, создает великолепные изображения и оснащена гарнитурой с эхоподавлением. Вы также можете парой щелчков мыши отправить электронную почту, управлять снимками и видеоклипами и архивировать их. Участие в видеочатах еще никогда не было столь простым занятием. Узнать обо всех преимуществах

    Начните чат в Skype

    Идеальная веб-камера для Skype! Проста в использовании, создает великолепные изображения и оснащена гарнитурой с эхоподавлением. Вы также можете парой щелчков мыши отправить электронную почту, управлять снимками и видеоклипами и архивировать их. Участие в видеочатах еще никогда не было столь простым занятием. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Веб-камера

    Начните чат в Skype

    Идеальная веб-камера для Skype! Проста в использовании, создает великолепные изображения и оснащена гарнитурой с эхоподавлением. Вы также можете парой щелчков мыши отправить электронную почту, управлять снимками и видеоклипами и архивировать их. Участие в видеочатах еще никогда не было столь простым занятием. Узнать обо всех преимуществах

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      Начните чат в Skype

      • CIF
      • CMOS

      Мультимедийная гарнитура с микрофоном для наилучшего качества звука

      Мультимедийная гарнитура Philips прилагается к веб-камере. Микрофон обеспечивает оптимальное качество звука и удобство использования.

      Видео - 30 кадров в секунду с разрешением Skype

      При частоте 30 кадров в секунду вы можете наслаждаться естественным и плавным видео без прыгающего изображения. Та же частота обновления используется в Skype, что делает видеочат более приятным занятием.

      Разрешение VGA (640x480) повышает четкость изображения

      VGA (640 x 480) - это около 300 000 пикселей для формирования всего изображения. Такое разрешение VGA гарантирует четкость изображения, необходимого для работы с документами, для веб-страниц и электронной почты.

      Автоматическая оптимизация для превосходного качества изображений

      Автоматическая оптимизация изображений поможет вам использовать веб-камеру на максимум благодаря автоматической настройке камеры и изображений в соответствии с освещенностью.

      Поворачивающийся объектив для идеального наведения и естественных снимков

      Поворачивающийся объектив для идеального наведения и естественности изображения. Можно быстро и просто получить нужный угол наклона камеры, без необходимости подкладывать что-нибудь под камеру, чтобы наклонить ее.

      Стабильная установка на мониторе любого портативного компьютера или на столе

      С помощью многофункционального стенда легко установить веб-камеру на любом мониторе, портативном компьютере, ноутбуке или плоской поверхности.

      Менеджер установки для простой настройки

      Настройте веб-камеру за считанные секунды благодаря удобному менеджеру установки. Просто следуйте простым пошаговым инструкциям, и веб-камера будет настроена так, чтобы идеально соответствовать вашему компьютеру.

      Идеальная совместимость с Skype и другими службами сообщений

      Веб-камера и ее программное обеспечение созданы с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к сообщениям Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger и других бесплатных служб мгновенных сообщений. Это можно проделать также с Windows Messenger и NetMeeting для конференц-связи с несколькими абонентами и разработано с расчетом на будущее.

      Работает с любым доступным ПО для обработки изображений

      Веб-камера совместима со всем доступным бесплатным и профессиональным ПО для обработки изображений. Вырежьте кусочек или отдельный кадр из своего видеоролика и откройте его в любой программе для обработки изображений.

      Кнопка съемки для создания великолепных моментальных фотографий

      Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.

      Создавайте, храните и управляйте изображениями и видео-почтой с VLounge

      ПО для очень удобной съемки, управления и архивирования моментальных фотографий и видеоклипов. С помощью всего лишь пары щелчков мыши вы сможете создавать и отправлять видеопочту. Это ПО обеспечивает все необходимое, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами веб-камеры Philips.

      Кнопка VLounge QuickLaunch для мгновенного запуска

      Чтобы начать работать с VLounge, достаточно нажать кнопку QuickLaunch

      Технические характеристики

      • Съемка видео и фотографий

        Датчик
        CMOS
        Разрешение датчика изображения
        QVGA
        Видеоразрешение
        QVGA
        Разрешение снимка
        QVGA
        Разрешение вставляемых снимков
        VGA
        Максимальная частота кадров
        30  кадров/сек
        Линза
        f: 6 мм, F2.8, D42°
        Баланс белого
        2600 – 7600 k
        Мин. подсветка
        < 10 люкс
        Глубина цвета
        24  бит

      • Механизмы

        Зажим переносного компьютера
        Да
        Зажим ЖКД
        Да
        Подставка ЭЛТ
        Да
        Настольная подставка
        Да
        Цифровой встроенный микрофон
        нет
        Кнопка Быстрого запуска
        Да
        Кнопка съемки
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Руководство по быстрой установке
        • руководство пользователя
        • Наушники Multimedia

      • ПО

        Добавить видео в
        • MSN Messenger
        • Yahoo! Messenger
        • AOL Messenger
        • Skype

      • Требования к системе

        Операционная система
        • Microsoft Windows 98
        • Microsoft Windows ME
        • Microsoft Windows 2000
        • Microsoft Windows XP
        Процессор
        Pentium II 500MHz или быстрее
        ОЗУ
        128 Mб ОЗУ
        Звуковая карта
        Да
        USB
        Свободный порт USB
        Подключение к Интернету
        Да
        Требуемое свободное место на диске
        200 МБ
        Привод CD-ROM или DVD-ROM
        Да

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,5 м
        Функция PC Link
        USB 1.1

      • Размеры

        Глубина продукта
        74  мм
        Высота продукта
        142  мм
        Вес изделия (г)
        120
        Ширина продукта
        74  мм

      • Данные упаковки

        12 NC
        908210008674
        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97758 6
        Вес брутто
        0,436  кг
        Высота
        190  мм
        Длина
        190  мм
        Ширина
        90  мм
        Количество
        1
        Вес упаковки
        0,316  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97980 1
        Количество
        6
        Вес брутто
        3,156  кг
        Вес упаковки
        2,436  кг
        Длина
        387  мм
        Ширина
        285  мм
        Высота
        208  мм

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Руководство по быстрой установке
      • руководство пользователя
      • Наушники Multimedia

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