На старт, внимание, заряжай

Ваш нетбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для нетбуков Philips позволяет сделать это в любое время и в любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для нетбука от Philips.