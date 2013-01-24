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Адаптер питания нетбука

SPJ5100/10
  • На старт, внимание, заряжай На старт, внимание, заряжай На старт, внимание, заряжай
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    Адаптер питания нетбука

    SPJ5100/10

    На старт, внимание, заряжай

    Ваш нетбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для нетбуков Philips позволяет сделать это в любое время и в любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для нетбука от Philips.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Адаптер питания нетбука

    На старт, внимание, заряжай

    Ваш нетбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для нетбуков Philips позволяет сделать это в любое время и в любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для нетбука от Philips.

    На старт, внимание, заряжай

    Ваш нетбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для нетбуков Philips позволяет сделать это в любое время и в любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для нетбука от Philips.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Адаптер питания нетбука

    На старт, внимание, заряжай

    Ваш нетбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для нетбуков Philips позволяет сделать это в любое время и в любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для нетбука от Philips.

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      с системой автопереключения напряжения

      Автоматическое переключение напряжения для нетбуков

      Автоматическое переключение напряжения для нетбуков

      Нетбук необходимо заряжать, иногда в самое неподходящее время. Адаптер питания для нетбуков Philips позволяет заряжать устройства, где бы вы ни находились. Просто подключите его к розетке нужным типом штекера и заряжайте нетбук, не беспокоясь о регулировке мощности.

      Идеально подходит для сумки для нетбука Philips

      Идеально подходит для сумки для нетбука Philips

      Портативный адаптер питания для нетбука Philips не только помещается в сумку для нетбука, но и идеально подходит для сумки для нетбука Philips. В сумке для нетбука Philips имеется специальный карман для переноски адаптера нетбука и множество отделений для хранения аксессуаров.

      Наматывающийся кабель для регулировки длины

      Наматывающийся кабель для регулировки длины

      Благодаря наматывающемуся кабелю длину кабеля можно регулировать исходя из ваших потребностей (до 3 метров). Кроме того, можно хранить кабель внутри коробки, что очень удобно при его переноске.

      Легко помещается в сумку для нетбука

      Дизайн "кабеля и адаптера питания" все-в-одном позволяет переносить портативный адаптер питания для нетбука.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        Руководство по быстрой установке
        Адаптер
        Штекеры совместемы с нетбуками большинства фирм
        Кабели
        Складываемые кабели переменного и пост. тока

      • Подключения

        Длина кабеля
        до 3 метров

      • Входная мощность

        напряжение
        100–240 В

      • Совместимость

        Acer Aspire one
        AOD150, A110, A150, D150, D250, Pro531 и 751
        Asus
        N10
        Asus Eee PC
        900, 901, 904, 1000, 1002, S101, T91 и MK90
        Asus Seashell
        1005, 1008 и 1101
        BenQ Joybook
        U101, U102, U103, U121 и U131
        Compaq Mini
        700, 702 и 730
        Dell Inspiron Mini
        серии 9, 9n, 910, 10, 10V и 12
        Fujitsu
        M1010 и M2010
        Гигабайт
        M912, M1022, S1024, и T1028
        HP Mini
        110, 1000, 1010, 1014, 1019, 1035, 1100 и 1120
        HP Mini Note
        2133, 2140 и 5101
        Kohjinsha
        серии SA1F00 и SH811
        Lenovo IdealPad
        S9, 10, 10-2 и 12
        LG Xnote
        X100, X110, X120, и X130
        MSI Wind NB
        U90, U100 и U115
        Samsung
        NC10, NC20, N110, N120, N130, N140, N310 и N510
        Toshiba
        NB100, NB105 и NB200

      • Вых. мощность

        Электрический ток
        макс. 2500 мА, 2100 мА
        Питание
        макс. 40 Вт
        напряжение
        10,5 В, 12 В, 19 В

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          • Сверьтесь со списком штекеров, приведенном на держателе штекеров, в кратком руководстве (таблица характеристик штекеров для нетбука), в брошюре или на сайте www.philips.com ( поиск > SPJ5100 ) в обновленном списке штекеров.
          • Для предотвращения случайных повреждений выберите нужный тип штекера для соответствующей модели нетбука.
          • Производитель данного изделия ( SPJ5100 ) не несет ответственности за косвенный ущерб или ущерб в результате неправильного использования.