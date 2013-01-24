На старт, внимание, заряжай

Ваш ноутбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для ноутбуков Philips позволяет сделать это в любое время и любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для ноутбука от Philips.