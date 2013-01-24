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На старт, внимание, заряжай
Ваш ноутбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для ноутбуков Philips позволяет сделать это в любое время и любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для ноутбука от Philips.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
На старт, внимание, заряжай
Ваш ноутбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для ноутбуков Philips позволяет сделать это в любое время и любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для ноутбука от Philips.
На старт, внимание, заряжай
Ваш ноутбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для ноутбуков Philips позволяет сделать это в любое время и любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для ноутбука от Philips.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
На старт, внимание, заряжай
Ваш ноутбук время от времени необходимо заряжать. Переносной адаптер питания для ноутбуков Philips позволяет сделать это в любое время и любом месте. Он помещается в стандартный чехол и в чехол для ноутбука от Philips.
Ноутбук необходимо заряжать, иногда в самое неподходящее время. Адаптер питания для ноутбуков Philips позволяет заряжать устройства, где бы вы ни находились. Просто подключите его к розетке нужным типом штекера и заряжайте нетбук, не беспокоясь о регулировке мощности.
Портативный адаптер питания для нетбука Philips не только помещается в сумку для нетбука, но и идеально подходит для сумки для нетбука Philips. В сумке для нетбука Philips имеется специальный карман для переноски адаптера нетбука и множество отделений для хранения аксессуаров.
Благодаря наматывающемуся кабелю длину кабеля можно регулировать исходя из ваших потребностей (до 3 метров). Кроме того, можно хранить кабель внутри коробки, что очень удобно при его переноске.
Универсальные штекеры подходят для подключения большинства ноутбуков
Аксессуары
Подключения
Входная мощность
Совместимость
Вых. мощность