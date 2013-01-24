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Мышь с системой хранения кабеля

SPM5900/10
  • Портативная Портативная Портативная
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    Мышь с системой хранения кабеля

    SPM5900/10

    Портативная

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Удобно держать в руке даже целый день. Более того, скрытая система укладки кабеля USB поможет сохранить порядок на рабочем месте.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 570 руб.

    Мышь с системой хранения кабеля

    Портативная

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Удобно держать в руке даже целый день. Более того, скрытая система укладки кабеля USB поможет сохранить порядок на рабочем месте.

    Портативная

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Удобно держать в руке даже целый день. Более того, скрытая система укладки кабеля USB поможет сохранить порядок на рабочем месте.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 570 руб.

    Мышь с системой хранения кабеля

    Портативная

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Удобно держать в руке даже целый день. Более того, скрытая система укладки кабеля USB поможет сохранить порядок на рабочем месте.

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      Портативная

      Скрытое хранение кабеля USB

      Скрытое хранение кабеля USB

      Кабель хранится внутри мыши

      Высокопроизводительная светодиодная оптика гарантирует точность перемещения

      Высокопроизводительная светодиодная оптика гарантирует точность перемещения

      Оптическая технология Philips обеспечивает исключительные точность и чувствительность. Можно работать с ней на большим количестве поверхностей, включая дерево, пластмассу и бумагу.

      Чехол

      Чехол

      Регулируемая длина кабеля

      Удобная система хранения помогает регулировать длину кабелей и хранить их в порядке, поэтому ваш рабочий стол всегда будет выглядеть аккуратно.

      Технические характеристики

      • Подключения

        Подключение Plug & Play
        Да
        Длина кабеля
        600 мм
        Интерфейс
        • USB 1.1
        • Порт USB 2.0
        Проводной
        Да

      • Управление

        Вращающееся колесико
        Да

      • Размещение кабелей

        Скрытый кабель USB
        Да

      • Датчик

        Оптический
        Да
        Чувствительность мыши
        DPI 1200

      • Требования к системе

        Операционная система
        • Microsoft Windows 2000
        • Microsoft Windows ME
        • Microsoft Windows Vista
        • Microsoft Windows XP
        • Windows 7
        ОС Mac
        Mac OS X версии 10.2.8 и последующие
        USB
        Свободный порт USB

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Чехол
      • Инструкция по эксплуатации

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