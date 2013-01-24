Другие продукты в комплекте
- Чехол
- Инструкция по эксплуатации
Ключевые слова для поиска
Портативная
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Удобно держать в руке даже целый день. Более того, скрытая система укладки кабеля USB поможет сохранить порядок на рабочем месте.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Портативная
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Удобно держать в руке даже целый день. Более того, скрытая система укладки кабеля USB поможет сохранить порядок на рабочем месте.
Портативная
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Удобно держать в руке даже целый день. Более того, скрытая система укладки кабеля USB поможет сохранить порядок на рабочем месте.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Портативная
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Удобно держать в руке даже целый день. Более того, скрытая система укладки кабеля USB поможет сохранить порядок на рабочем месте.
Кабель хранится внутри мыши
Оптическая технология Philips обеспечивает исключительные точность и чувствительность. Можно работать с ней на большим количестве поверхностей, включая дерево, пластмассу и бумагу.
Удобная система хранения помогает регулировать длину кабелей и хранить их в порядке, поэтому ваш рабочий стол всегда будет выглядеть аккуратно.
Подключения
Управление
Размещение кабелей
Датчик
Требования к системе