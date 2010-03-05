Другие продукты в комплекте
- Чехол
- 2 аккумулятора типа AA
- Инструкция по эксплуатации
Беспроводная
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах
Устройство подключается с помощью устойчивого беспроводного подключения
Небольшой ключ удобно хранится внутри устройства. Его также можно оставить в разъеме порта USB.
Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.
Оптическая технология Philips обеспечивает исключительные точность и чувствительность. Можно работать с ней на большим количестве поверхностей, включая дерево, пластмассу и бумагу.
Пользователь может с легкостью выполнять прокрутку колеса всего одним пальцем.
Футляр предназначен не только для хранения, его также можно использовать в качестве очистителя экрана для удаления пыли.
Подключения
Датчик
Управление
Питание
Аксессуары
Экохарактеристики
Требования к системе
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