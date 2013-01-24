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Беспроводная мышь для ноутбука

SPM6900/10
Общая оценка / 5
  • Беспроводная Беспроводная Беспроводная
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    Mac

    Беспроводная мышь для ноутбука

    SPM6900/10
    Общая оценка / 5

    Беспроводная

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводная мышь для ноутбука

    Беспроводная

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки.

    Беспроводная

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводная мышь для ноутбука

    Беспроводная

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки.

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      Помехоустойчивое беспроводное подключение 2,4 ГГц

      Помехоустойчивое беспроводное подключение 2,4 ГГц

      Устройство подключается с помощью устойчивого беспроводного подключения

      Долгосрочный ключ Nano Dongle

      Долгосрочный ключ Nano Dongle

      Небольшой ключ удобно хранится внутри устройства. Его также можно оставить в разъеме порта USB.

      Точный лазерный датчик

      Точный лазерный датчик

      Лазер Philips обеспечивает исключительные точность и чувствительность. С ним можно работать на разных типах поверхностей

      Индикатор сообщает о низком заряде батарей

      Индикатор сообщает о низком заряде батарей

      Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.

      Чехол

      Чехол

      Технические характеристики

      • Возможности подключения

        Беспроводные
        Да
        Подключение Plug & Play
        Да
        Интерфейс
        • USB 1.1
        • Порт USB 2.0

      • Управление

        Вращающееся колесико
        Да

      • Датчик

        Лазер
        Да
        Чувствительность мыши
        DPI 1200

      • Эко-характеристики

        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да

      • Питание

        Количество батарей
        2
        Тип элемента питания
        Тип AAA

      • Требования к системе

        ОС Mac
        Mac OS X версии 10.2.8 и последующие
        Операционная система
        • Microsoft Windows 2000
        • Microsoft Windows ME
        • Microsoft Windows Vista
        • Microsoft Windows XP
        • Windows 7
        USB
        Порт Free USB

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Аккумуляторы 2 x AAA
        • Руководство пользователя

      Что входит в комплект?

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      • Щелочная батарея AAA Ultra Alkaline
      • Чехол
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          • Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.
          • Логотип Windows является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft в США и/или других странах.
          • Mac и логотип Mac являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Apple в США и других странах.