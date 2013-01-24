Другие продукты в комплекте
- 2 аккумулятора типа AA
- Чехол
- Инструкция по эксплуатации
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Оснащен Bluetooth
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оснащен Bluetooth
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах
Оснащен Bluetooth
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оснащен Bluetooth
Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря технологии Bluetooth, эту мышь можно подключить к ноутбуку без дополнительного ключа
Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.
Лазер Philips обеспечивает исключительные точность и чувствительность. С ним можно работать на разных типах поверхностей
Пользователь может с легкостью выполнять прокрутку колеса всего одним пальцем.
Футляр предназначен не только для хранения, его также можно использовать в качестве очистителя экрана для удаления пыли.
Подключения
Управление
Датчик
Экохарактеристики
Питание
Требования к системе
Аксессуары