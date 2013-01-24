Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Мышь с технологией Bluetooth

SPM6950/10
  • Оснащен Bluetooth Оснащен Bluetooth Оснащен Bluetooth
    -{discount-value}
    Mac

    Мышь с технологией Bluetooth

    SPM6950/10

    Оснащен Bluetooth

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Мышь с технологией Bluetooth

    Оснащен Bluetooth

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах

    Оснащен Bluetooth

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Мышь с технологией Bluetooth

    Оснащен Bluetooth

    Интеллектуальная мышь с легко вращающимся колесиком прокрутки. Никаких проводов! Индикатор заряда батарей всегда напомнит о необходимости зарядки. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Клавиатуры и мыши

      Оснащен Bluetooth

      Невероятно простo

      • беспроводная
      С технологией Bluetooth — дополнительный ключ не требуется

      С технологией Bluetooth — дополнительный ключ не требуется

      Благодаря технологии Bluetooth, эту мышь можно подключить к ноутбуку без дополнительного ключа

      Индикатор сообщает о низком заряде батарей

      Индикатор сообщает о низком заряде батарей

      Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.

      Точный лазерный датчик

      Точный лазерный датчик

      Лазер Philips обеспечивает исключительные точность и чувствительность. С ним можно работать на разных типах поверхностей

      Совместим с MAC и ПК

      Совместим с MAC и ПК

      Удобное в использовании колесо прокрутки

      Пользователь может с легкостью выполнять прокрутку колеса всего одним пальцем.

      Чехол для путешествий может использоваться как очиститель экрана

      Футляр предназначен не только для хранения, его также можно использовать в качестве очистителя экрана для удаления пыли.

      Технические характеристики

      • Подключения

        Bluetooth
        Да
        Беспроводное соединение
        Да

      • Управление

        Вращающееся колесико
        Да

      • Датчик

        Лазер
        Да
        Чувствительность мыши
        DPI 1200

      • Экохарактеристики

        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Декларация запрещенных веществ
        • Изготовитель
        • Упаковка
        Упаковочный материал
        RPET

      • Питание

        Тип элемента питания
        AA
        Количество батарей
        2

      • Требования к системе

        ОС Mac
        Mac OS X версии 10.2.8 и последующие
        Операционная система
        • Microsoft Windows 2000
        • Microsoft Windows ME
        • Microsoft Windows Vista
        • Microsoft Windows XP
        • Windows 7

      • Аксессуары

        Чехол
        Чехол для путешествий может использоваться как очиститель экрана
        Входящие в комплект аксессуары
        2 аккумулятора типа AA

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • 2 аккумулятора типа AA
      • Чехол
      • Инструкция по эксплуатации

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          • Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.
          • Логотип Windows является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft в США и/или других странах.
          • Логотип и знак Bluetooth, а также сочетание этих элементов являются собственностью корпорации Bluetooth SIG.
          • Mac и логотип Mac являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Apple в США и других странах.