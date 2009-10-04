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Perfect replacement

Универсальный пульт ДУ

SRP2008B/86
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  • Прекрасное соотношение цена - качество Прекрасное соотношение цена - качество Прекрасное соотношение цена - качество
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    Perfect replacement Универсальный пульт ДУ

    SRP2008B/86

    Прекрасное соотношение цена - качество

    При помощи удобного универсального пульта ДУ Philips можно управлять 8 устройствами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 749 руб.

    Perfect replacement Универсальный пульт ДУ

    Прекрасное соотношение цена - качество

    При помощи удобного универсального пульта ДУ Philips можно управлять 8 устройствами. Узнать обо всех преимуществах

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      Прекрасное соотношение цена - качество

      Заменит до 8 пультов

      • 8-в-1

      Оптимальное расположение кнопок для легкого доступа к определенным функциям.

      Кнопки расположены в последовательности, которая облегчает доступ к определенным функциям и управление ими (например, все функции DVD расположены в одном месте).

      Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте

      Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.

      Совместимость более чем с 800 марками

      Полностью совместим более чем с 800 марками.

      • Внешняя упаковка

        Длина
        29.9  см
        Количество потребительских упаковок
        6
        ширина
        16.9  см
        Вес брутто
        1.58  кг
        высота
        19.4  см
        GTIN
        1 87 12581 49329 2
        Вес нетто
        0.87  кг
        Вес упаковки
        0.71  кг

      • Комфорт

        Ударостойкий
        Да
        Подтвержденное соответствие нормативам
        Маркировка CE
        Запрограммирован для устройств Philips
        Да
        Поддерживаемые устройства
        • CABLE
        • DVB-T
        • DVD
        • DVDR с жестким диском
        • SAT
        • Телевизоры
        • Видеомагнитофон

      • Питание

        Тип элемента питания
        Тип AAA

      • Размеры упаковки

        высота
        27.5  см
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        14.5  см
        Глубина
        2.9  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        87 12581 49329 5
        Вес брутто
        0.183  кг
        Вес нетто
        0.145  кг
        Вес упаковки
        0.038  кг

      • Возможности ИК-связи

        Рабочее расстояние
        10 м
        LED-индикаторы передачи
        1
        Универсальная база данных ИК-кодов
        Да
        Количество марок в базе данных
        Более 800

      • Настройка

        Метод настройки
        на устройстве

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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