Perfect replacement
Универсальный пульт ДУ SRP2008B/86
Perfect replacement Универсальный пульт ДУ SRP2008B/86
Прекрасное соотношение цена - качество
При помощи удобного универсального пульта ДУ Philips можно управлять 8 устройствами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Рекомендуемая розничная цена: 749 руб.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Perfect replacement Универсальный пульт ДУ
Прекрасное соотношение цена - качество
При помощи удобного универсального пульта ДУ Philips можно управлять 8 устройствами. Узнать обо всех преимуществах
Прекрасное соотношение цена - качество
Заменит до 8 пультов
Оптимальное расположение кнопок для легкого доступа к определенным функциям.
Кнопки расположены в последовательности, которая облегчает доступ к определенным функциям и управление ими (например, все функции DVD расположены в одном месте).
Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте
Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.
Совместимость более чем с 800 марками
Полностью совместим более чем с 800 марками.
-
Внешняя упаковка
- Длина
-
29.9
см
- Количество потребительских упаковок
-
6
- ширина
-
16.9
см
- Вес брутто
-
1.58
кг
- высота
-
19.4
см
- GTIN
-
1 87 12581 49329 2
- Вес нетто
-
0.87
кг
- Вес упаковки
-
0.71
кг
-
Комфорт
- Ударостойкий
-
Да
- Подтвержденное соответствие нормативам
-
Маркировка CE
- Запрограммирован для устройств Philips
-
Да
- Поддерживаемые устройства
-
-
CABLE
-
DVB-T
-
DVD
-
DVDR с жестким диском
-
SAT
-
Телевизоры
-
Видеомагнитофон
-
Питание
- Тип элемента питания
-
Тип AAA
-
Размеры упаковки
- высота
-
27.5
см
- Тип упаковки
-
Блистер
- Тип размещения на полке
-
Подвес
- ширина
-
14.5
см
- Глубина
-
2.9
см
- Количество изделий в упаковке
-
1
- EAN
-
87 12581 49329 5
- Вес брутто
-
0.183
кг
- Вес нетто
-
0.145
кг
- Вес упаковки
-
0.038
кг
-
Возможности ИК-связи
- Рабочее расстояние
-
10 м
- LED-индикаторы передачи
-
1
- Универсальная база данных ИК-кодов
-
Да
- Количество марок в базе данных
-
Более 800
-
Настройка
- Метод настройки
-
на устройстве
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