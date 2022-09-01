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Stand Steamer 3000 Series

Вертикальный отпариватель+наклонная доска StyleBoard

STE3170/80
Общая оценка / 5
  • Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий
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    Stand Steamer 3000 Series Вертикальный отпариватель+наклонная доска StyleBoard

    STE3170/80
    Общая оценка / 5

    Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

    Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах

    Stand Steamer 3000 Series Вертикальный отпариватель+наклонная доска StyleBoard

    Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

    Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах

    Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

    Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах

    Stand Steamer 3000 Series Вертикальный отпариватель+наклонная доска StyleBoard

    Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

    Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах

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      Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

      Наклонная доска StyleBoard для превосходных результатов

      • Наклонная доска StyleBoard
      • 3 режима подачи пара
      • Заостренный металлический кончик подошвы отпаривателя
      • Мощность 2000 Вт

      Наклонная доска StyleBoard для удобного и эффективного отпаривания

      Наклонная доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань подошвой отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.

      Нагрев менее чем за 60 секунд и быстрая готовность к работе

      Вертикальный отпариватель готов к работе в самый нужный момент — менее чем через 60 секунд. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.

      MyEssence — освежите одежду с помощью любимых ароматов

      Наша инновационная ароматическая капсула MyEssence придаст вашей одежде любимый аромат.

      3 режима отпаривания с высокой постоянной мощностью подачи пара

      Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей и более мощную — для плотных тканей.

      Головка отпаривателя с заостренным металлическим кончиком для идеальных результатов

      Непревзойденное качество: инновационная металлическая головка отпаривателя имеет большую подошву и особую форму передней части, упрощающие доступ к таким труднодоступным участкам, как воротники и участки между пуговицами.

      Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

      Кроме разглаживания складок отпариватель серии 3000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

      Большой 2-литровый резервуар для воды устраняет необходимость в частом пополнении

      Справляется с большими объемами: съемный и прозрачный 2-литровый резервуар для воды позволяет справляться даже с большими объемами одежды.

      Безопасно для любых тканей, допускающих глажение

      Наш отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло нашего отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

      Компактный дизайн для удобного хранения

      Компактный: благодаря своей «умной» конструкции вертикальный отпариватель не занимает много места и прост в хранении.

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Полностью перерабатываемое сырье
        Руководство пользователя
        из 83% переработанной бумаги
        из 83% переработанной бумаги

      • Поставляется с принадлежностями

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Даже для шелка
        Время нагрева
        &lt;1
        <1 минут
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для наполнения
        Большое отверстие для наполнения
        Объем резервуара для воды
        2000
        2000 мл
        Постоянная подача пара
        40
        40 граммов в минуту
        Цвет
        Черный
        Черный
        Мощность
        2000
        2000 Ватт
        Щетка
        Да
        Да
        Название подошвы
        Керамика
        Керамика
        Подача пара
        Да
        Да
        Удобный держатель головки отпаривателя
        Да
        Да
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Да
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Да
        Регулировка подачи пара
        3 режима
        3 режима
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Да
        Длина шнура питания
        1,8
        1,8 метр
        Длина шланга
        1,33
        1,33 метр
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Да
        Встроенная розетка
        Да
        Да
        Регулируемая стойка
        Да
        Да
        Силиконовый шланг подачи пара
        Да
        Да
        Регулируемая стационарная вешалка
        Да
        Да
        Вертикальная доска
        Наклонная доска StyleBoard
        Наклонная доска StyleBoard
        Специальное отверстие для залива воды
        Да
        Да
        Автоматическое выключение
        Да
        Да
        Шланг без ПВХ
        Да
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        2000
        2000 Ватт
        Постоянная подача пара
        40
        40 граммов в минуту
        Vertical steam
        Да
        Да
        Напряжение
        220–240
        220–240 вольт
        Готовность к использованию
        &lt;1
        <1 минут
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Да
        Различные настройки подачи пара
        3
        3 уровней
        Контролируемая подача пара
        Да
        Да

      • Покрытие доски

        Верхний слой
        100% хлопок
        100% хлопок

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да
        Да

      • Поставляется с принадлежностями

        Капсула для парфюма MyEssence
        Да
        Да

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Да
        Очистка от накипи и загрязнений
        Простая очистка
        Простая очистка

      • Социальная ответственность

        Силиконовый шланг подачи пара
        Да
        Да

      • Доска для глажки

        StyleBoard
        Да
        Да

      • Размеры и вес

        Размер доски (ШxВxД)
        32*5*60
        32*5*60 сантиметра
        Вес доски
        0,6781
        0,6781 kilogram
        Размер покрытия (ШxВxД)
        33*5*61
        33*5*61 сантиметра
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        32*172*31
        32*172*31 сантиметра
        Вес (с упаковкой)
        2,33
        2,33 kilogram
        Толщина слоя пеноматериала
        5
        5 миллиметра
        Поверхность для глажения
        60
        60 сантиметра
        Размер стойки (в выдвинутом состоянии)
        101
        101 сантиметра
        Масса головки отпаривателя
        0,43
        0,43 kilogram
        Масса головки отпаривателя и подставки
        4,23
        4,23 kilogram

      • Технология

        Капсула для парфюма MyEssence
        Да
        Да

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • * Протестировано независимым институтом на бактериях E. coli , S. Aureus, C. Albicans; время отпаривания — 1 минута

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