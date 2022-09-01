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Stand Steamer 3000 Series

Вертикальный отпариватель с доской XL StyleBoard

STE3180/30
Общая оценка / 5
  • Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий
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    Stand Steamer 3000 Series Вертикальный отпариватель с доской XL StyleBoard

    STE3180/30
    Общая оценка / 5

    Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

    Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах

    Stand Steamer 3000 Series Вертикальный отпариватель с доской XL StyleBoard

    Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

    Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах

    Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

    Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах

    Stand Steamer 3000 Series Вертикальный отпариватель с доской XL StyleBoard

    Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

    Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах

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      Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

      Доска XL StyleBoard для тщательного разглаживания и превосходных результатов

      • Доска XL StyleBoard
      • 5 режимов подачи пара
      • Заостренный металлический кончик подошвы отпаривателя
      • Мощность 2000 Вт

      Встроенная доска XL StyleBoard для наилучших результатов отпаривания

      Удлиненная доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань подошвой отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.

      Нагрев менее чем за 60 секунд и быстрая готовность к работе

      Вертикальный отпариватель готов к работе в самый нужный момент — менее чем через 60 секунд. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.

      MyEssence — освежите одежду с помощью любимых ароматов

      Наша инновационная ароматическая капсула MyEssence придаст вашей одежде любимый аромат.

      5 режимов отпаривания с высокой постоянной мощностью подачи пара

      Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей, и более мощную — для плотных тканей.

      Головка отпаривателя с заостренным кончиком для идеальных результатов

      Непревзойденное качество: инновационная поверхность отпаривателя имеет большую подошву и особую форму передней части, которые упрощают доступ к таким труднодоступным участкам, как воротники и участки между пуговицами.

      Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

      Кроме разглаживания складок отпариватель серии 3000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

      Большой 2-литровый резервуар для воды устраняет необходимость в частом пополнении

      Справляется с большими объемами: съемный и прозрачный 2-литровый резервуар для воды позволяет справляться даже с большими объемами одежды.

      Безопасно для любых тканей, допускающих глажение

      Наш отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло нашего отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        2000  ml
        Постоянная подача пара
        40  g/min
        Цвет
        Фиолетовый
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Время нагрева
        &lt;1  minute(s)
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Щетка
        Да
        Мощность
        2000  W
        Удобный держатель головки отпаривателя
        Да
        Подача пара
        Да
        Название подошвы
        Керамика
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Регулировка подачи пара
        5 режимов
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,8  m
        Длина шланга
        1,33  m
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Встроенная розетка
        Да
        Заостренный паровой носик
        Да
        Регулируемая стойка
        Да
        Силиконовый шланг подачи пара
        Да
        Регулируемая стационарная вешалка
        Да
        Вертикальная доска
        Доска XL StyleBoard
        Специальное отверстие для залива воды
        Да
        Доска для глажки
        Доска XL StyleBoard
        Автоматическое выключение
        Да
        Шланг без ПВХ
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        2000  W
        Постоянная подача пара
        40  g/min
        Напряжение
        220–240  V
        Vertical steam
        Да
        Готовность к использованию
        &lt;1  minute(s)
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Контролируемая подача пара
        Да

      • Покрытие доски

        Верхний слой
        100% хлопок

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Простая промывка
        Очистка от накипи и загрязнений
        Простая очистка

      • Размеры и вес

        Размер доски (ШxВxД)
        32*5*73,3  cm
        Размер покрытия (ШxВxД)
        33*5*74,3  cm
        Вес доски
        0,6624  kg
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        32*172*31  cm
        Толщина слоя пеноматериала
        5  mm
        Вес (с упаковкой)
        2,33  kg
        Поверхность для глажения
        73  cm
        Размер стойки (в выдвинутом состоянии)
        101  cm
        Масса головки отпаривателя
        0,42  kg
        Масса головки отпаривателя и подставки
        4,21  kg

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Руководство пользователя
        из 83% переработанной бумаги

      • Доска для глажки

        StyleBoard
        Да

      • Поставляется с принадлежностями

        Капсула для парфюма MyEssence
        Да

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Технология

        Капсула для парфюма MyEssence
        Да

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          • * Протестировано независимым институтом на бактериях E. Сoli , S. Aureus, C. Albicans; время отпаривания — 1 минута

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