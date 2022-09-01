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STE3180/30

STE3180/30
Общая оценка / 5
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    STE3180/30

    STE3180/30
    Общая оценка / 5

    STE3180/30

    STE3180/30

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      Встроенная доска XL StyleBoard для наилучших результатов отпаривания

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      Безопасно для любых тканей, допускающих глажение

      Наш отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло нашего отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

      • Покрытие доски

        Верхний слой
        100% хлопок

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Простая промывка

      • Аксессуары

        Удобный держатель головки отпаривателя
        Да
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Регулируемая стойка
        Да
        Щетка
        Да
        Регулируемая стационарная вешалка
        Да
        Вертикальная доска
        Доска XL StyleBoard
        Капсула для парфюма MyEssence
        Да

      • Конструкция

        цвет
        Фиолетовый

      • Простота использования

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Время нагрева
        <1  minute(s)
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Объем резервуара для воды
        2000  ml
        Название подошвы
        Металл
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,8  m
        Длина шланга
        1,33  m
        Встроенная розетка
        Да
        Заостренный паровой носик
        Да
        Силиконовый шланг подачи пара
        Да
        Специальное отверстие для залива воды
        Да
        Опора для глажения
        Доска XL StyleBoard
        Автоматическое выключение
        Да
        Шланг без ПВХ
        Да

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        40  g/min
        Мощность
        2000  W
        Подача пара
        Да
        Регулировка подачи пара
        5 режимов
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Напряжение
        220—240 В
        Готовность к использованию
        <1 минута(-ы)
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Контролируемая подача пара
        Да

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 83% переработанной бумаги

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Простая очистка

      • Размеры и вес

        Размер доски (ШxВxД)
        32*5*73,3  cm
        Вес доски
        0,6624  kg
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        32*172*31  cm
        Размер покрытия (ШxВxД)
        33*5*74,3  cm
        Вес (с упаковкой)
        2,33  kg
        Толщина слоя пеноматериала
        5  mm
        Поверхность для глажения
        73  cm
        Размер стойки (в выдвинутом состоянии)
        101  cm
        Масса головки отпаривателя
        0,42  kg
        Масса головки отпаривателя и подставки
        4,21  kg

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