Ключевые слова для поиска

1

Handheld steamer 7000 Series

Серия 7000

STH7060/80
Общая оценка / 5
1 награда
  • Создай свой стиль Создай свой стиль Создай свой стиль
    -{discount-value}

    Handheld steamer 7000 Series Серия 7000

    STH7060/80
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Создай свой стиль

    Чувствуйте себя неотразимо в своей одежде с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Комфортное отпаривание за счет уникальной регулируемой головки и легкое устранение труднодоступных складок благодаря заостренной подошве. Никакого риска прожечь ткань — забудьте о заботах с нашей технологией OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

    Handheld steamer 7000 Series Серия 7000

    Создай свой стиль

    Чувствуйте себя неотразимо в своей одежде с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Комфортное отпаривание за счет уникальной регулируемой головки и легкое устранение труднодоступных складок благодаря заостренной подошве. Никакого риска прожечь ткань — забудьте о заботах с нашей технологией OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

    Создай свой стиль

    Чувствуйте себя неотразимо в своей одежде с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Комфортное отпаривание за счет уникальной регулируемой головки и легкое устранение труднодоступных складок благодаря заостренной подошве. Никакого риска прожечь ткань — забудьте о заботах с нашей технологией OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

    Handheld steamer 7000 Series Серия 7000

    Создай свой стиль

    Чувствуйте себя неотразимо в своей одежде с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Комфортное отпаривание за счет уникальной регулируемой головки и легкое устранение труднодоступных складок благодаря заостренной подошве. Никакого риска прожечь ткань — забудьте о заботах с нашей технологией OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Создай свой стиль

      Комфортное, быстрое и эффективное отпаривание

      • С регулируемой головкой отпаривателя
      Регулируемая головка для удобного и комфортного отпаривания

      Регулируемая головка для удобного и комфортного отпаривания

      Инновационная регулируемая головка позволяет разгладить складки под любым углом, обеспечивая возможность отпаривания как в вертикальном, так и горизонтальном положении, в соответствии с вашими предпочтениями!

      Заостренный наконечник для эффективного доступа к любым уголкам одежды

      Заостренный наконечник для эффективного доступа к любым уголкам одежды

      Подошва с заостренным кончиком позволяет легко и с особой точностью разгладить складки в труднодоступных участках, таких как пуговицы, воротники и сгибы.

      Готовность к отпариванию всего через 30 секунд

      Готовность к отпариванию всего через 30 секунд

      Отпариватель готов к работе в самый нужный момент — всего через 30 секунд. Подсветка укажет вам, что вы можете приступать к отпариванию — складки уходят за считанные секунды. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.

      Никакого риска прожечь ткань

      Никакого риска прожечь ткань

      С технологией OptimalTEMP вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение; наслаждайтесь отпариванием без забот.

      Продолжительная подача пара эффективно разглаживает складки

      Продолжительная подача пара эффективно разглаживает складки

      Непрерывная мощная подача пара (до 28 г/мин) выравнивает волокна ткани, способствуя быстрому разглаживанию складок, благодаря чему ваша одежда выглядит лучше.

      Сменные резервуары объемом 100/200 мл для отпаривания большого количества одежды за один подход

      Сменные резервуары объемом 100/200 мл для отпаривания большого количества одежды за один подход

      Наш отпариватель справится с любыми объемами работы. Благодаря сменным резервуарам для воды объемом 100 и 200 мл вы сможете в один заход разгладить весь комплект одежды.

      Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

      Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

      Помимо разглаживания складок, отпариватель серии 7000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

      2 режима подачи пара: режимы ECO и MAX для достижения различных целей

      2 режима подачи пара: режимы ECO и MAX для достижения различных целей

      2 режима подачи пара: режим ECO для экономии воды без ущерба для качества отпаривания, режим MAX для увеличения мощности подачи пара.

      Отпаривайте одежду в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.

      Отпаривайте одежду в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.

      Отпариватель серии 7000 имеет компактную конструкцию, что делает его идеальным мобильным решением для отпаривания одежды в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.

      Коврик StyleMat для эффективного отпаривания в любом месте

      Коврик StyleMat для эффективного отпаривания в любом месте

      Многослойный коврик StyleMat представляет собой гладкую опору для отпаривания, которая пропускает пар и обеспечивает дополнительную защиту поверхностей.

      Поддерживайте свежесть одежды и удаляйте запахи для уменьшения количества стирок

      Поддерживайте свежесть одежды и удаляйте запахи для уменьшения количества стирок

      Бережный уход за одеждой и защита окружающей среды: быстрая обработка одежды паром позволяет поддерживать ее свежесть и удалять запахи; в результате вы сможете носить одежду дольше. Отпаривайте одежду, которая еще не нуждается в стирке, и сохраняйте ее свежесть еще на один день.

      Прочный материал, служит на 70% дольше**

      Прочный материал, служит на 70% дольше**

      Прочный материал, служит на 70% дольше**

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        Да  g/min
        Объем резервуара для воды
        100/200 мл  ml
        Цвет
        Черный
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Переключатель включение/выключение
        Да
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Готовность к использованию
        Световой индикатор
        StyleMat
        Да
        Горизонтальное отпаривание
        Да

      • Качество результата

        Подошва сопла
        Металл
        Напряжение
        220–240 В
        Мощность
        1500 Вт

      • Легкость использования

        Время нагрева
        30 секунд
        Длина шнура питания
        2,5 м

      • Размеры и вес

        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        129 x 141 x 355 мм

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • * Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).
          • **По сравнению с Philips GC362 согласно отчету о внутренних испытаниях Philips

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          You are about to visit the Philips USA website.

          Я понимаю

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.