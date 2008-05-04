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Бумажные конверты для CD и DVD

STO3520W/97
Общая оценка / 5
  • Защитные конверты для CD и DVD Защитные конверты для CD и DVD Защитные конверты для CD и DVD
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    Бумажные конверты для CD и DVD

    STO3520W/97
    Общая оценка / 5

    Защитные конверты для CD и DVD

    Обезопасьте свои записи в поездках. Конверты разных цветов помогают не перепутать диски. Кол-во 50 штук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Бумажные конверты для CD и DVD

    Защитные конверты для CD и DVD

    Обезопасьте свои записи в поездках. Конверты разных цветов помогают не перепутать диски. Кол-во 50 штук. Узнать обо всех преимуществах

    Защитные конверты для CD и DVD

    Обезопасьте свои записи в поездках. Конверты разных цветов помогают не перепутать диски. Кол-во 50 штук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Бумажные конверты для CD и DVD

    Защитные конверты для CD и DVD

    Обезопасьте свои записи в поездках. Конверты разных цветов помогают не перепутать диски. Кол-во 50 штук. Узнать обо всех преимуществах

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      Защитные конверты для CD и DVD

      • Цветные

      Защитный бумажный конверт

      Бумажный конверт защищает диск от пыли и грязи

      Дизайн, экономящий свободное место

      Так как бумажные конверты тоньше пластикового футляра, в том же объеме можно хранить больше дисков.

      • Размеры упаковки

        Высота
        16  см
        Ширина
        13  см
        Глубина
        4  см
        Вес нетто
        0,173  кг
        Вес брутто
        0,18  кг
        Вес упаковки
        0,007  кг
        EAN
        87 12581 39050 1
        Количество вложенных изделий
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        45  см
        Ширина
        30,5  см
        Высота
        52,5  см
        Вес нетто
        12,456  кг
        Вес брутто
        14,7  кг
        Вес упаковки
        2,244  кг
        EAN
        87 12581 39052 5
        Количество потребительских упаковок
        72

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        21,5  см
        Ширина
        14,5  см
        Высота
        16,5  см
        Вес нетто
        1,038  кг
        Вес брутто
        1,14  кг
        Вес упаковки
        0,102  кг
        EAN
        87 12581 39051 8
        Количество потребительских упаковок
        6

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