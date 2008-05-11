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Наст. подставка для ТВ и SoundBar

STS8001/00
Общая оценка / 5
  • Специально для саундбара и плоских ТВ Специально для саундбара и плоских ТВ Специально для саундбара и плоских ТВ
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    Наст. подставка для ТВ и SoundBar

    STS8001/00
    Общая оценка / 5

    Специально для саундбара и плоских ТВ

    Элегантная настольная подставка разработана специально для саундбаров Philips и плоских ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47"). Эта подставка на шарнире позволяет установить саундбар и плоский ТВ на консоль для возможности гибкой регулировки, удобства просмотра и создания впечатлений, как при кинопросмотре.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наст. подставка для ТВ и SoundBar

    Специально для саундбара и плоских ТВ

    Элегантная настольная подставка разработана специально для саундбаров Philips и плоских ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47"). Эта подставка на шарнире позволяет установить саундбар и плоский ТВ на консоль для возможности гибкой регулировки, удобства просмотра и создания впечатлений, как при кинопросмотре.

    Специально для саундбара и плоских ТВ

    Элегантная настольная подставка разработана специально для саундбаров Philips и плоских ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47"). Эта подставка на шарнире позволяет установить саундбар и плоский ТВ на консоль для возможности гибкой регулировки, удобства просмотра и создания впечатлений, как при кинопросмотре.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наст. подставка для ТВ и SoundBar

    Специально для саундбара и плоских ТВ

    Элегантная настольная подставка разработана специально для саундбаров Philips и плоских ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47"). Эта подставка на шарнире позволяет установить саундбар и плоский ТВ на консоль для возможности гибкой регулировки, удобства просмотра и создания впечатлений, как при кинопросмотре.

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      Поддержка ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47") и саундбаров

      • Дизайн

        Поддержка Philips SoundBar
        • HTS6100
        • HTS8100
        • HTS8140
        • HTS8150
        Поддержка ТВ с диагональю:
        • 37" (94 см)
        • 40" (102 см)
        • 42" (107 см)
        • 47" (119 см)
        цвет
        Серебристый
        Используемые материалы
        • Рамка — алюминий
        • Основание — стекло

      • Размеры

        Ширина продукта
        910  миллиметра
        Высота продукта
        762  миллиметра
        Глубина продукта
        350  миллиметра
        Вес продукта
        19,48  кг
        Ширина упаковки
        925  миллиметра
        Высота упаковки
        190  миллиметра
        Глубина упаковки
        700  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        24,7  кг

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • ТВ и подставка продаются отдельно

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