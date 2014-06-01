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Очиститель экрана

SVC1116G/10
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  • Безопасная очистка плоских экранов Безопасная очистка плоских экранов Безопасная очистка плоских экранов
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    Очиститель экрана

    SVC1116G/10
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      Безопасная очистка плоских экранов

      • ЖКД/светодиодные/плазменные

      Жидкость для очистки без разводов

      Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.

      Антистатическая формула предотвращает накопление пыли

      Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли и грязи на вашем экране.

      Безворсовая ткань из микроволокна для тщательной и безопасной очистки

      Безворсовая ткань из микроволокна обеспечивает безопасную и тщательную очистку экрана. Ткань предназначена для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев, не оставляя следов.

      Безопасная формула. Без подтеков.

      Состав легко наносится на экран, затем вытирается. Состав абсолютно не оставляет подтеков, поэтому безопасен для вашего оборудования.

      Безопасный и экологически чистый состав

      Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.

      Безворсовая ткань из микроволокна

      Ткань многократного использования из микроволокна можно постирать в воде с мылом и высушить на открытом воздухе. Можно использовать снова и снова.

      • Технические характеристики

        Содержание
        Чистящая жидкость, 200 мл

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        на 15 языках

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Подвес
        Тип упаковки
        Блистер
        высота
        22,3  см
        ширина
        13  см
        Глубина
        5,1  см
        Вес нетто
        0,256  кг
        Вес брутто
        0,29  кг
        Вес упаковки
        0,034  кг
        EAN
        87 12581 56453 7
        Количество изделий в упаковке
        1

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        4
        Длина
        21,3  см
        ширина
        13,9  см
        высота
        23,3  см
        Вес брутто
        1,275  кг
        Вес нетто
        1,024  кг
        Вес упаковки
        0,251  кг
        EAN
        87 12581 57376 8

      • Внешняя упаковка

        Длина
        44,5  см
        ширина
        30  см
        высота
        26  см
        Вес нетто
        4,096  кг
        Вес брутто
        5,71  кг
        Вес упаковки
        1,614  кг
        EAN
        87 12581 57370 6
        Количество потребительских упаковок
        16

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