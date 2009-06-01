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Очиститель линз DVD

SVC2520/10
Общая оценка / 5
  • Очистка и защита проигрывателя DVD Очистка и защита проигрывателя DVD Очистка и защита проигрывателя DVD
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    Очиститель линз DVD

    SVC2520/10
    Общая оценка / 5

    Очистка и защита проигрывателя DVD

    Регулярная очистка линз проигрывателя DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя DVD в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Очиститель линз DVD

    Очистка и защита проигрывателя DVD

    Регулярная очистка линз проигрывателя DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя DVD в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения.

    Очистка и защита проигрывателя DVD

    Регулярная очистка линз проигрывателя DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя DVD в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Очиститель линз DVD

    Очистка и защита проигрывателя DVD

    Регулярная очистка линз проигрывателя DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя DVD в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения.

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      Очистка и защита проигрывателя DVD

      Голосовая запись инструкции на 14 языках

      Голосовая запись инструкции на 14 языках

      Голосовая запись инструкции по простому в использовании чистящему средству для CD на 14 языках.

      Система сухой безопасной очистки

      Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения с оптических линз проигрывателей CD/DVD, обеспечивая оптимальную работу оборудования.

      • Медианосители

        Поддерживаемые форматы
        • DVD-ROM
        • DVD/R
        • Формат DVD/RW

      • Аксессуары

        руководство пользователя
        на 14-ти языках

      • Данные упаковки

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95887 5
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,12  кг
        Вес упаковки
        0,1  кг
        Вес нетто
        0,02  кг
        Ширина
        140  мм
        Высота
        13  мм
        Длина
        185  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95889 9
        Количество
        72
        Вес брутто
        10,48  кг
        Вес упаковки
        0,86  кг
        Вес нетто
        9,62  кг
        Ширина
        350  мм
        Высота
        360  мм
        Длина
        430  мм

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95888 2
        Количество
        6
        Вес брутто
        0,80  кг
        Вес упаковки
        0,12  кг
        Вес нетто
        0,68  кг
        Ширина
        110  мм
        Высота
        160  мм
        Длина
        200  мм

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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