Безопасная чистка плазменных/ЖК-экранов
Все, что необходимо для ухода за плазменными и ЖК-экранами. Чистящая жидкость, не оставляющая разводов, безопасно и эффективно удаляет грязь и пыль. Эргономичная ручка обеспечивает легкость в обращении. Ткань из микрофибры для ухода за корпусом телевизора. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасная чистка плазменных/ЖК-экранов
Все, что необходимо для ухода за плазменными и ЖК-экранами. Чистящая жидкость, не оставляющая разводов, безопасно и эффективно удаляет грязь и пыль. Эргономичная ручка обеспечивает легкость в обращении. Ткань из микрофибры для ухода за корпусом телевизора. Узнать обо всех преимуществах
Безопасная чистка плазменных/ЖК-экранов
Все, что необходимо для ухода за плазменными и ЖК-экранами. Чистящая жидкость, не оставляющая разводов, безопасно и эффективно удаляет грязь и пыль. Эргономичная ручка обеспечивает легкость в обращении. Ткань из микрофибры для ухода за корпусом телевизора. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасная чистка плазменных/ЖК-экранов
Все, что необходимо для ухода за плазменными и ЖК-экранами. Чистящая жидкость, не оставляющая разводов, безопасно и эффективно удаляет грязь и пыль. Эргономичная ручка обеспечивает легкость в обращении. Ткань из микрофибры для ухода за корпусом телевизора. Узнать обо всех преимуществах
Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.
Обеспечивает удобный, надежный и безопасный захват при очистке.
Предназначена для быстрого и безопасного удаления грязи с экрана
Эта запатентованная чистящая салфетка изготовлена из губки и вспененного материала с пористым основанием. Она аккуратно чистит, не оставляя следов или царапин, впитывает излишки чистящей жидкости и протирает экран до полной чистоты.
Бережная очистка корпуса телевизора и компонентов без пятен и царапин
Размеры упаковки
Логистические данные
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
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