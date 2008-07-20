Безопасная чистка плазменных/ЖК-экранов

Все, что необходимо для ухода за плазменными и ЖК-экранами. Чистящая жидкость, не оставляющая разводов, безопасно и эффективно удаляет грязь и пыль. Эргономичная ручка обеспечивает легкость в обращении. Ткань из микрофибры для ухода за корпусом телевизора. Узнать обо всех преимуществах