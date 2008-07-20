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Чистящий комплект для экранов

SVC2545W/10
Общая оценка / 5
  • Безопасная чистка плазменных/ЖК-экранов Безопасная чистка плазменных/ЖК-экранов Безопасная чистка плазменных/ЖК-экранов
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    Чистящий комплект для экранов

    SVC2545W/10
    Общая оценка / 5

    Безопасная чистка плазменных/ЖК-экранов

    Все, что необходимо для ухода за плазменными и ЖК-экранами. Чистящая жидкость, не оставляющая разводов, безопасно и эффективно удаляет грязь и пыль. Эргономичная ручка обеспечивает легкость в обращении. Ткань из микрофибры для ухода за корпусом телевизора. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чистящий комплект для экранов

    Безопасная чистка плазменных/ЖК-экранов

    Все, что необходимо для ухода за плазменными и ЖК-экранами. Чистящая жидкость, не оставляющая разводов, безопасно и эффективно удаляет грязь и пыль. Эргономичная ручка обеспечивает легкость в обращении. Ткань из микрофибры для ухода за корпусом телевизора. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасная чистка плазменных/ЖК-экранов

    Все, что необходимо для ухода за плазменными и ЖК-экранами. Чистящая жидкость, не оставляющая разводов, безопасно и эффективно удаляет грязь и пыль. Эргономичная ручка обеспечивает легкость в обращении. Ткань из микрофибры для ухода за корпусом телевизора. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чистящий комплект для экранов

    Безопасная чистка плазменных/ЖК-экранов

    Все, что необходимо для ухода за плазменными и ЖК-экранами. Чистящая жидкость, не оставляющая разводов, безопасно и эффективно удаляет грязь и пыль. Эргономичная ручка обеспечивает легкость в обращении. Ткань из микрофибры для ухода за корпусом телевизора. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасная чистка плазменных/ЖК-экранов

      • Плазменные/ЖК

      Чистящая жидкость, не оставляющая разводов

      Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.

      Эргономическая ручка чистящей салфетки

      Обеспечивает удобный, надежный и безопасный захват при очистке.

      Антистатическая щетка с втягивающейся щетиной для удаления грязи

      Предназначена для быстрого и безопасного удаления грязи с экрана

      Уникальная чистящая салфетка с пористым основанием

      Эта запатентованная чистящая салфетка изготовлена из губки и вспененного материала с пористым основанием. Она аккуратно чистит, не оставляя следов или царапин, впитывает излишки чистящей жидкости и протирает экран до полной чистоты.

      Ткань из микрофибры

      Бережная очистка корпуса телевизора и компонентов без пятен и царапин

      • Размеры упаковки

        Высота
        32  см
        Ширина
        18,4  см
        Глубина
        8,6  см
        Вес нетто
        0,36  кг
        Вес брутто
        0,52  кг
        Вес упаковки
        0,16  кг
        EAN
        87 12581 36607 0
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Логистические данные

        Размер изделия
        200 мл

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        34,9  см
        Ширина
        22,2  см
        Высота
        38,42  см
        Вес нетто
        1,44  кг
        Вес брутто
        2,7  кг
        Вес упаковки
        1,26  кг
        EAN
        87 12581 45485 2
        Количество потребительских упаковок
        4

      • Внешняя упаковка

        Длина
        47  см
        Ширина
        37,1  см
        Высота
        41  см
        Вес нетто
        2,88  кг
        Вес брутто
        6,31  кг
        Вес упаковки
        3,43  кг
        EAN
        87 12581 36609 4
        Количество потребительских упаковок
        8

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