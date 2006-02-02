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Кабель АС

SWA2105/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Кабель АС

    SWA2105/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель АС обеспечит надежное аудиосоединение между тюнером и АС. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель АС

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель АС обеспечит надежное аудиосоединение между тюнером и АС. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель АС обеспечит надежное аудиосоединение между тюнером и АС. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель АС

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель АС обеспечит надежное аудиосоединение между тюнером и АС. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантия надежного подключения

      с помощью этого кабеля

      • 10 м
      • Сечение 18

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Функция Plug & Play для облегчения установки

      Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового комплектующего и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического анализа.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.

      Литой штекер для качественного соединения

      Литые штекеры обеспечивают качественное соединение комплектующих и дополнительную прочность

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      • Данные упаковки

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895932301
        Вес брутто
        11111  кг

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93231 8
        Количество
        8
        Вес брутто
        1,8  кг
        Вес упаковки
        0,20  кг
        Вес нетто
        1,6  кг
        Длина
        212  мм
        Ширина
        121  мм
        Высота
        240  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93232 5
        Количество
        48
        Вес брутто
        10,10  кг
        Вес упаковки
        0,5  кг
        Вес нетто
        9,6  кг
        Длина
        430  мм
        Ширина
        380  мм
        Высота
        270  мм

      • Размеры

        Вес брутто
        0,20  кг
        Вес упаковки
        0,02  кг
        Вес нетто
        0,18  кг
        Длина изделия
        22,23  см
        Ширина продукта
        108  мм
        Высота продукта
        25,4  мм

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