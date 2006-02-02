Гарантия надежного подключения
Этот кабель АС обеспечит надежное аудиосоединение между тюнером и АС. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот кабель АС обеспечит надежное аудиосоединение между тюнером и АС. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Этот кабель АС обеспечит надежное аудиосоединение между тюнером и АС. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот кабель АС обеспечит надежное аудиосоединение между тюнером и АС. Узнать обо всех преимуществах
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового комплектующего и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического анализа.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.
Литые штекеры обеспечивают качественное соединение комплектующих и дополнительную прочность
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Данные упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.