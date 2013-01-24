Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Кабель АС

SWA2138/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
    -{discount-value}

    Кабель АС

    SWA2138/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный акустический кабель обеспечит надежное подключение. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель АС

    Гарантия надежного подключения

    Данный акустический кабель обеспечит надежное подключение. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный акустический кабель обеспечит надежное подключение. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель АС

    Гарантия надежного подключения

    Данный акустический кабель обеспечит надежное подключение. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все pc

      Гарантия надежного подключения

      со скрытым кабельным соединением

      • 10 м
      • Сечение16
      • Плоский

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Кабель с маркировкой для простого определения полярности

      Маркировка кабеля четко указывает, как подключать громкоговоритель и тюнер.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

      Технические характеристики

      • Размеры

        Вес брутто
        0,64  кг
        Вес упаковки
        0,06  кг
        Вес нетто
        0,58  кг
        Длина изделия
        27,3  см
        Ширина продукта
        146  мм
        Высота продукта
        44  мм

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93263 9
        Количество
        4
        Вес брутто
        2,86  кг
        Вес упаковки
        0,3  кг
        Вес нетто
        2,56  кг
        Длина
        280  мм
        Ширина
        156  мм
        Высота
        194  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93264 6
        Количество
        24
        Вес брутто
        17,76  кг
        Вес упаковки
        0,6  кг
        Вес нетто
        17,16  кг
        Длина
        498  мм
        Ширина
        298  мм
        Высота
        406  мм

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии