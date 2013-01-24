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Гарантия надежного подключения
Данный акустический кабель обеспечит надежное подключение. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный акустический кабель обеспечит надежное подключение. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Данный акустический кабель обеспечит надежное подключение. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный акустический кабель обеспечит надежное подключение. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Маркировка кабеля четко указывает, как подключать громкоговоритель и тюнер.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.
Размеры
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка