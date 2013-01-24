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Стерео Y-кабель

SWA2527/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Стерео Y-кабель

    SWA2527/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стерео Y-кабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стерео Y-кабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантия надежного подключения

      с помощью этого стерео Y-кабеля

      • 1,5 м
      • 3,5 мм (M) - 2 RCA (F)

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.

      Литой штекер для качественного соединения

      Литые штекеры обеспечивают качественное соединение комплектующих и дополнительную прочность

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Технические характеристики

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 96107 3
        Количество
        12
        Вес брутто
        1,74  кг
        Вес упаковки
        0,4  кг
        Вес нетто
        1,34  кг
        Длина
        240  мм
        Ширина
        187,5  мм
        Высота
        220  мм

      • Размеры

        Вес брутто
        0,11  кг
        Вес упаковки
        0,02  кг
        Вес нетто
        0,09  кг
        Длина изделия
        28,5  см
        Ширина продукта
        175  мм
        Высота продукта
        30  мм

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