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Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.
Литые штекеры обеспечивают качественное соединение комплектующих и дополнительную прочность
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Внешняя упаковка
Размеры