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Удлинительный кабель для наушников

SWA2528/10
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Удлинительный кабель для наушников

    SWA2528/10

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Удлинительный кабель для наушников

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Удлинительный кабель для наушников

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантия надежного подключения

      благодаря этому кабелю для наушников

      • 1,5 м
      • 3,5 мм (M) - 3,5 мм (F)

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Разъемы, маркированные цветом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        8710895961035
        Количество
        12
        Вес брутто
        1,55  кг
        Вес упаковки
        0,4  кг
        Вес нетто
        1,15  кг
        Длина
        206  миллиметра
        ширина
        190  миллиметра
        высота
        220  миллиметра

      • Размеры

        Вес брутто
        0,1  кг
        Вес упаковки
        0,02  кг
        Вес нетто
        0,08  кг
        Длина изделия
        23  см
        Ширина продукта
        140  миллиметра
        Высота продукта
        35  миллиметра

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