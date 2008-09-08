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Удлинительный аудиокабель

SWA3521/10
Общая оценка / 5
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    Удлинительный аудиокабель

    SWA3521/10
    Общая оценка / 5

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    Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче аудиосигнала между комплектующими. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Удлинительный аудиокабель

    Усильте свои впечатления

    Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче аудиосигнала между комплектующими. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче аудиосигнала между комплектующими. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Удлинительный аудиокабель

    Усильте свои впечатления

    Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче аудиосигнала между комплектующими. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание. Узнать обо всех преимуществах

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      с помощью этого аудио удлинителя

      • 1,5 м

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93155 7
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,230  кг
        Вес упаковки
        0,060  кг
        Вес нетто
        0.170  кг
        Длина
        28,00  см
        Ширина
        17,50  см
        Высота
        3,30  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 99726 3
        Количество
        4
        Вес брутто
        1,170  кг
        Вес упаковки
        0,250  кг
        Вес нетто
        0,920  кг
        Длина (см)
        28,20  см
        Ширина (см)
        17,70  см
        Высота (см)
        13,40  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93156 4
        Количество
        24
        Вес брутто
        6,990  кг
        Вес упаковки
        1,470  кг
        Вес нетто
        5,520  кг
        Длина (см)
        55,50  см
        Ширина (см)
        30,00  см
        Высота (см)
        31,00  см

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