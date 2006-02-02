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Стерео аудиокабель

SWA3526/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Стерео аудиокабель

    SWA3526/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стерео аудиокабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стерео аудиокабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантия надежного подключения

      с помощью этого стерео аудиокабеля

      • 1,5 м

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93165 6
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,230  кг
        Вес упаковки
        0,060  кг
        Вес нетто
        0.170  кг
        Длина
        28,00  см
        Ширина
        17,50  см
        Высота
        3,30  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 99770 6
        Количество
        4
        Вес брутто
        1,170  кг
        Вес упаковки
        0,250  кг
        Вес нетто
        0,920  кг
        Длина (см)
        28,20  см
        Ширина (см)
        17,70  см
        Высота (см)
        13,40  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93166 3
        Количество
        24
        Вес брутто
        7,000  кг
        Вес упаковки
        1,480  кг
        Вес нетто
        5,520  кг
        Длина (см)
        56,00  см
        Ширина (см)
        30,00  см
        Высота (см)
        30,00  см

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