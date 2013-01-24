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Кабель для АС

SWA3538/10
Общая оценка / 5
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    Кабель для АС

    SWA3538/10
    Общая оценка / 5

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    Узнайте, что такое новый уровень прослушивания при передаче аудиосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенные характеристики. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель для АС

    Усильте свои впечатления

    Узнайте, что такое новый уровень прослушивания при передаче аудиосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенные характеристики. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Узнайте, что такое новый уровень прослушивания при передаче аудиосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенные характеристики. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель для АС

    Усильте свои впечатления

    Узнайте, что такое новый уровень прослушивания при передаче аудиосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенные характеристики. Узнать обо всех преимуществах

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      Усильте свои впечатления

      с помощью этого кабеля

      • 10 м
      • Сечение16

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Высокоплотный проводник для лучшей передачи сигнала

      Более плотная медная структура способствует лучшей передаче сигнала.

      Кабели с цветной маркировкой для простого определения полярности

      Медные проводники и проводники из луженой меди для простого определения полярности.

      Функция Plug & Play для облегчения установки

      Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      Технические характеристики

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93175 5
        Количество
        28
        Вес брутто
        14,10  кг
        Вес упаковки
        0,6  кг
        Вес нетто
        13,5  кг
        Длина
        640  мм
        Ширина
        350  мм
        Высота
        270  мм

      • Размеры

        Вес брутто
        0,44  кг
        Вес упаковки
        0,06  кг
        Вес нетто
        0,38  кг
        Длина изделия
        23  см
        Ширина продукта
        140  мм
        Высота продукта
        60  мм

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