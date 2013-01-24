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Усильте свои впечатления
Узнайте, что такое новый уровень прослушивания при передаче аудиосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенные характеристики. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Узнайте, что такое новый уровень прослушивания при передаче аудиосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенные характеристики. Узнать обо всех преимуществах
Усильте свои впечатления
Узнайте, что такое новый уровень прослушивания при передаче аудиосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенные характеристики. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Узнайте, что такое новый уровень прослушивания при передаче аудиосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенные характеристики. Узнать обо всех преимуществах
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Более плотная медная структура способствует лучшей передаче сигнала.
Медные проводники и проводники из луженой меди для простого определения полярности.
Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Упаковка
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка