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Стерео Y-адаптер

SWA3551/10
Общая оценка / 5
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    Стерео Y-адаптер

    SWA3551/10
    Общая оценка / 5

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    Стерео Y-адаптер

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    Превратите один разъем наушников в два. Узнать обо всех преимуществах

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    Превратите один разъем наушников в два. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стерео Y-адаптер

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    Превратите один разъем наушников в два. Узнать обо всех преимуществах

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      с помощью этого стерео Y-адаптера

      • 3,5 мм (M) - 2 3,5 мм (F)

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для ваших компонентов.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Функция Plug & Play для облегчения установки

      Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между кабелем и разъемом.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93182 3
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,061  кг
        Вес упаковки
        0,039  кг
        Вес нетто
        0,022  кг
        Длина
        17,60  см
        Ширина
        12,80  см
        Высота
        8,00  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 99882 6
        Количество
        2
        Вес брутто
        0,280  кг
        Вес упаковки
        0,160  кг
        Вес нетто
        0,120  кг
        Длина (см)
        16,20  см
        Ширина (см)
        13,00  см
        Высота (см)
        17,80  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93184 7
        Количество
        12
        Вес брутто
        1,680  кг
        Вес упаковки
        0,948  кг
        Вес нетто
        0,732  кг
        Длина (см)
        51,50  см
        Ширина (см)
        28,50  см
        Высота (см)
        21,00  см

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