Переключение между 2 источниками HDMI
Простое переключение вручную между компонентами HDMI. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Переключение между 2 источниками HDMI
Простое переключение вручную между компонентами HDMI. Узнать обо всех преимуществах
Переключение между 2 источниками HDMI
Простое переключение вручную между компонентами HDMI. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Переключение между 2 источниками HDMI
Простое переключение вручную между компонентами HDMI. Узнать обо всех преимуществах
Подключите к одному телевизору два цифровых источника и переключайтесь между ними вручную.
Передача 1080p позволяет смотреть HDTV, в том виде, как это было задумано. Такая передача достигается благодаря отсутствию какого-либо сжатия или ухудшения сигнала, что обеспечивает 100% точность изображения.
Высококачественная конструкция и цифровая передача сигнала гарантирует отсутствие искажения сигнала, поэтому вы можете наслаждаться лучшим качеством звука и изображения
Исключите спутывание кабелей и наслаждайтесь сигналом без искажений.
Защищает внутреннее устройство прибора и увеличивает его надежность.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
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