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Селектор SCART

SWS3683W/10
Общая оценка / 5
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    Селектор SCART

    SWS3683W/10
    Общая оценка / 5

    Усильте свои впечатления

    Переключайтесь вручную между тремя источниками со SCART с помощью кнопок A, B, C. Обеспечивает надежное соединение для переключения аудио/видео сигналов на телевизор. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Селектор SCART

    Усильте свои впечатления

    Переключайтесь вручную между тремя источниками со SCART с помощью кнопок A, B, C. Обеспечивает надежное соединение для переключения аудио/видео сигналов на телевизор. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Переключайтесь вручную между тремя источниками со SCART с помощью кнопок A, B, C. Обеспечивает надежное соединение для переключения аудио/видео сигналов на телевизор. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Селектор SCART

    Усильте свои впечатления

    Переключайтесь вручную между тремя источниками со SCART с помощью кнопок A, B, C. Обеспечивает надежное соединение для переключения аудио/видео сигналов на телевизор. Узнать обо всех преимуществах

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      Усильте свои впечатления

      с этим 3-х позиционным переключателем

      • 3-позиционный
      • Ручной

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 36513 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Высота
        28,6  см
        Ширина
        19,7  см
        Глубина
        4,6  см
        Вес нетто
        0,127  кг
        Вес брутто
        0,181  кг
        Вес упаковки
        0,054  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 36514 1
        Количество потребительских упаковок
        12
        Длина
        66  см
        Ширина
        31,8  см
        Высота
        24,8  см
        Вес нетто
        1,524  кг
        Вес брутто
        3,157  кг
        Вес упаковки
        1,633  кг

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 36515 8
        Количество потребительских упаковок
        2
        Длина
        29,5  см
        Ширина
        21,6  см
        Высота
        10,8  см
        Вес нетто
        0,254  кг
        Вес брутто
        0,463  кг
        Вес упаковки
        0,209  кг

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