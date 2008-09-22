Усильте свои впечатления
Переключайтесь вручную между тремя источниками со SCART с помощью кнопок A, B, C. Обеспечивает надежное соединение для переключения аудио/видео сигналов на телевизор. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Переключайтесь вручную между тремя источниками со SCART с помощью кнопок A, B, C. Обеспечивает надежное соединение для переключения аудио/видео сигналов на телевизор. Узнать обо всех преимуществах
Усильте свои впечатления
Переключайтесь вручную между тремя источниками со SCART с помощью кнопок A, B, C. Обеспечивает надежное соединение для переключения аудио/видео сигналов на телевизор. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Переключайтесь вручную между тремя источниками со SCART с помощью кнопок A, B, C. Обеспечивает надежное соединение для переключения аудио/видео сигналов на телевизор. Узнать обо всех преимуществах
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Конструкция без свинца из экологически чистых материалов
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
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