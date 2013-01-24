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Swarovski

Модные наушники

SWS6000/00
Swarovski
Общая оценка / 5
Swarovski
  • Элегантное кристально-чистое звучание Элегантное кристально-чистое звучание Элегантное кристально-чистое звучание
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    Swarovski Модные наушники

    SWS6000/00
    Общая оценка / 5

    Элегантное кристально-чистое звучание

    Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski выводит технологии на совершенно новый уровень развития под названием Active Crystals.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Swarovski Модные наушники

    Элегантное кристально-чистое звучание

    Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski выводит технологии на совершенно новый уровень развития под названием Active Crystals.

    Элегантное кристально-чистое звучание

    Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski выводит технологии на совершенно новый уровень развития под названием Active Crystals.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Swarovski Модные наушники

    Элегантное кристально-чистое звучание

    Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski выводит технологии на совершенно новый уровень развития под названием Active Crystals.

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      Элегантное кристально-чистое звучание

      Большие динамики насыщенного низкочастотного звука

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      Наушники с креплением-крючком обеспечивают безопасную посадку

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      Мягкие силиконовые подушечки обеспечивают комфортную посадку в ушах

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      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Чехол для хранения
        Да

      • Подключения

        Покрытие разъема
        Позолоченный штепсель 24 к

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 35310 0
        Вес брутто
        1,700  кг
        Высота
        126  мм
        Длина
        239  мм
        Вес нетто
        0,120  кг
        Количество
        4
        Вес упаковки
        1,580  кг
        Ширина
        228  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 35314 8
        Вес брутто
        7,500  кг
        Высота
        240  мм
        Длина
        495  мм
        Вес нетто
        0,480  кг
        Количество
        16
        Вес упаковки
        7,020  кг
        Ширина
        276  мм

      • Данные упаковки

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 31578 8
        Вес брутто
        0,330  кг
        Высота
        96  мм
        Длина
        96  мм
        Вес нетто
        0,030  кг
        Вес упаковки
        0,300  кг
        Ширина
        96  мм

      • Звук

        Диапазон частот
        12 - 22 000  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        102 дБ

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