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Элегантное кристально-чистое звучание
Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski выводит технологии на совершенно новый уровень развития под названием Active Crystals.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Элегантное кристально-чистое звучание
Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski выводит технологии на совершенно новый уровень развития под названием Active Crystals.
Элегантное кристально-чистое звучание
Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski выводит технологии на совершенно новый уровень развития под названием Active Crystals.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Элегантное кристально-чистое звучание
Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski выводит технологии на совершенно новый уровень развития под названием Active Crystals.
Специально разработанный кабель для безупречного подключения к аудиоустройству
Полированный корпус и серебристая тканная оплетка кабеля
Мощная акустическая система для глубоких басов и пространственного звучания
Гибкие облегченные наушники с креплением-крючком обеспечивают мягкую, безопасную посадку
Мягкие силиконовые подушечки обеспечивают комфортную посадку в ушах и удобство при ношении в течение нескольких часов
Аксессуары
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