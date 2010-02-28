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Селектор SCART

SWS7686S/12
Общая оценка / 5
  • Безупречное изображение и звук Безупречное изображение и звук Безупречное изображение и звук
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    Селектор SCART

    SWS7686S/12
    Общая оценка / 5

    Безупречное изображение и звук

    При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Кабель с двойным экранированием для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Селектор SCART

    Безупречное изображение и звук

    При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Кабель с двойным экранированием для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Безупречное изображение и звук

    При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Кабель с двойным экранированием для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Селектор SCART

    Безупречное изображение и звук

    При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Кабель с двойным экранированием для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Безупречное изображение и звук

      с этим 4-х позиционным селектором

      • 4-х позиционный
      • Автоматический

      Благодаря позолоченным разъемам ухудшение сигнала сведено к минимуму

      Высококачественные разъемы с минимальной потерей сигнала.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Шнур питания в комплекте

      Шнур питания в комплекте.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      Экономичный источник питания

      Экономичный источник питания, который безопасен для окружающей среды.

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        2,94  кг
        Высота
        27,9  см
        Длина
        29,8  см
        Вес нетто
        1,960  кг
        Вес упаковки
        0,980  кг
        Ширина
        22,2  см
        EAN
        87 12581 51446 4
        Количество потребительских упаковок
        4

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        18,78  кг
        Высота
        58,4  см
        Длина
        68,3  см
        Вес нетто
        11,760  кг
        Вес упаковки
        7,020  кг
        Ширина
        31,1  см
        EAN
        87 12581 51437 2
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Размеры упаковки

        Глубина
        5  см
        Вес брутто
        0,626  кг
        Высота
        24,2  см
        Вес нетто
        0,490  кг
        Вес упаковки
        0,136  кг
        Ширина
        27  см
        EAN
        87 12581 51428 0
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

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