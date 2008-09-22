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компонентный видеокабель

SWV2125W/10
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    компонентный видеокабель

    SWV2125W/10

    Гарантия надежного подключения

    Данный компонентный видеокабель обеспечит превосходное соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    компонентный видеокабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный компонентный видеокабель обеспечит превосходное соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный компонентный видеокабель обеспечит превосходное соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    компонентный видеокабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный компонентный видеокабель обеспечит превосходное соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантия надежного подключения

      с помощью этого компонентного видеокабеля

      • 3,0 м

      Разъемы, маркированные цветом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

      Качественное изготовление

      Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 38278 0
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Макетная
        Тип упаковки
        Макетная
        высота
        23,5  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        4  см
        Вес нетто
        0,1314  кг
        Вес брутто
        0,1584  кг
        Вес упаковки
        0,0270  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 38282 7
        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        32,4  см
        ширина
        25,7  см
        высота
        36,1  см
        Вес нетто
        3,1536  кг
        Вес брутто
        4,8516  кг
        Вес упаковки
        1,6980  кг

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 38280 3
        Количество потребительских упаковок
        4
        Длина
        24,4  см
        ширина
        10,2  см
        высота
        16,8  см
        Вес нетто
        0,5256  кг
        Вес брутто
        0,7286  кг
        Вес упаковки
        0,2030  кг

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