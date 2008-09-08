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компонентный видеокабель

SWV2126W/10
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    компонентный видеокабель

    SWV2126W/10

    Гарантия надежного подключения

    Данный компонентный видеокабель обеспечит превосходное соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    компонентный видеокабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный компонентный видеокабель обеспечит превосходное соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный компонентный видеокабель обеспечит превосходное соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    компонентный видеокабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный компонентный видеокабель обеспечит превосходное соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантия надежного подключения

      с помощью этого компонентного видеокабеля

      • 1,5 м

      Разъемы, маркированные цветом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Качественное изготовление

      Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

      • Информация об упаковке

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 99507 8
        Количество
        1

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 99945 8
        Количество
        4
        Длина
        245  миллиметра
        ширина
        155  миллиметра
        высота
        102  миллиметра
        Вес брутто
        0,62  кг
        Вес нетто
        0,48  кг
        Вес упаковки
        0,14  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 99946 5
        Количество
        24
        Длина
        340  миллиметра
        ширина
        340  миллиметра
        высота
        265  миллиметра
        Вес брутто
        4,30  кг
        Вес нетто
        2,88  кг
        Вес упаковки
        1,42  кг

      • Размеры

        Длина изделия
        23,5  см
        Ширина продукта
        95  миллиметра
        Высота продукта
        37  миллиметра
        Вес брутто
        0,14  кг
        Вес нетто
        0,12  кг
        Вес упаковки
        0,02  кг

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