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Гарантия надежного подключения
Данный компонентный видеокабель обеспечит превосходное соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный компонентный видеокабель обеспечит превосходное соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Данный компонентный видеокабель обеспечит превосходное соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный компонентный видеокабель обеспечит превосходное соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Информация об упаковке
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры
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