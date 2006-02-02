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Коаксиальный кабель

SWV2205/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Коаксиальный кабель

    SWV2205/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный кабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный кабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантия надежного подключения

      с этим коаксиальным кабелем типа Pal

      • 4 м
      • Разъемы Pal

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Прилагается адаптер F/F

      Адаптер Гнездо (F) - Гнездо (F) прилагается для гибкости при использовании изделия.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      • Размеры

        Вес брутто
        0,17  кг
        Вес упаковки
        0,03  кг
        Вес нетто
        0,14  кг
        Длина изделия
        27,3  см
        Ширина продукта
        146  мм
        Высота продукта
        45  мм

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93333 9
        Количество
        4
        Вес брутто
        0,88  кг
        Вес упаковки
        0,20  кг
        Вес нетто
        0,68  кг
        Длина
        200  мм
        Ширина
        155  мм
        Высота
        282  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93334 6
        Количество
        24
        Вес брутто
        5,78  кг
        Вес упаковки
        0,50  кг
        Вес нетто
        5,28  кг
        Длина
        488  мм
        Ширина
        415  мм
        Высота
        300  мм

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