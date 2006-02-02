Ключевые слова для поиска

1

Кабель SCART

SWV2255/10
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
    -{discount-value}

    Кабель SCART

    SWV2255/10

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель служит для передачи аудио- и видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель служит для передачи аудио- и видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель служит для передачи аудио- и видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель служит для передачи аудио- и видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все HDMI и видео

      Гарантия надежного подключения

      с помощью кабеля SCART - композитный разъем А/В

      • 1,5 м
      • Композитное аудио/видео подключение

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Разъемы, маркированные цветом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Качественное изготовление

      Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

      • Размеры

        Вес брутто
        0,13  кг
        Вес упаковки
        0,026  кг
        Вес нетто
        0,014  кг
        Длина изделия
        22,23  см
        Ширина продукта
        108  миллиметра
        Высота продукта
        25,4  миллиметра

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93340 7
        Количество
        6
        Вес брутто
        0,86  кг
        Вес упаковки
        0,238  кг
        Вес нетто
        0,062  кг
        Длина
        342,9  миллиметра
        ширина
        104,8  миллиметра
        высота
        114,3  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93341 4
        Количество
        36
        Вес брутто
        5,73  кг
        Вес упаковки
        2,00  кг
        Вес нетто
        3,73  кг
        Длина
        347  миллиметра
        ширина
        333,4  миллиметра
        высота
        254  миллиметра

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.