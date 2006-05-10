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разветвитель

SWV2390/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    разветвитель

    SWV2390/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Этот разветвитель служит для передачи аудио-/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    разветвитель

    Гарантия надежного подключения

    Этот разветвитель служит для передачи аудио-/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Этот разветвитель служит для передачи аудио-/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    разветвитель

    Гарантия надежного подключения

    Этот разветвитель служит для передачи аудио-/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантия надежного подключения

      благодаря этому разветвителю

      • 2-х позиционный
      • F-тип

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Качественное изготовление

      Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97784 5
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,044  кг
        Вес упаковки
        0,018  кг
        Вес нетто
        0,026  кг
        Длина
        11,50  см
        Ширина
        9,50  см
        Высота
        2,00  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 98143 9
        Количество
        6
        Вес брутто
        0,261  кг
        Вес упаковки
        0,105  кг
        Вес нетто
        0,156  кг
        Длина (см)
        14,50  см
        Ширина (см)
        6,70  см
        Высота (см)
        10,20  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 98144 6
        Количество
        72
        Вес брутто
        2,000  кг
        Вес упаковки
        1,700  кг
        Вес нетто
        0,300  кг
        Длина (см)
        31,00  см
        Ширина (см)
        22,00  см
        Высота (см)
        23,00  см

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