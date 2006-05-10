Гарантия надежного подключения
Этот разветвитель служит для передачи аудио-/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот разветвитель служит для передачи аудио-/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Этот разветвитель служит для передачи аудио-/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот разветвитель служит для передачи аудио-/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Упаковка
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
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