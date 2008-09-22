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Кабель HDMI-DVI

SWV2442W/10
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Кабель HDMI-DVI

    SWV2442W/10

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель служит для передачи видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель HDMI-DVI

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель служит для передачи видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель служит для передачи видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель HDMI-DVI

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель служит для передачи видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантия надежного подключения

      благодаря кабелю HDMI - DVI

      • 1,5 м

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

      Функция Plug & Play для облегчения установки

      Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.

      • Информация об упаковке

        Количество
        1
        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 35585 2

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 35586 9
        Количество
        4
        Вес брутто
        0,62  кг
        Вес упаковки
        0,14  кг
        Вес нетто
        0,48  кг
        Длина
        245  миллиметра
        ширина
        155  миллиметра
        высота
        102  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 35587 6
        Количество
        24
        Вес брутто
        4,3  кг
        Вес упаковки
        1,42  кг
        Вес нетто
        2,88  кг
        Длина
        340  миллиметра
        ширина
        340  миллиметра
        высота
        265  миллиметра

      • Размеры

        Вес брутто
        0,14  кг
        Вес упаковки
        0,02  кг
        Вес нетто
        0,12  кг
        Длина изделия
        23,5  см
        Ширина продукта
        95  миллиметра
        Высота продукта
        37  миллиметра

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