Гарантия надежного подключения
Этот кабель служит для передачи видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот кабель служит для передачи видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Этот кабель служит для передачи видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот кабель служит для передачи видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.
Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.
Информация об упаковке
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры
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