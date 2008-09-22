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Кабель VGA

SWV2713W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Кабель VGA

    SWV2713W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель VGA

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель VGA

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантия надежного подключения

      благодаря кабелю VGA

      • Разъемы DB15 (M)/DB15 (M)
      • 3,0 м
      • Серый

      Литые винты с накатанной головкой

      Просто поверните соединители пальцами. Отвертка или другие инструменты не нужны.

      Литые разъемы для дополнительной прочности

      Литые разъемы предотвращают изнашивание и продлевают срок службы кабеля

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 36377 2
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Макетная
        Тип упаковки
        Макетная
        Высота
        23,6  см
        Ширина
        9,6  см
        Глубина
        3,8  см
        Вес нетто
        0,197  кг
        Вес брутто
        0,217  кг
        Вес упаковки
        0,02  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 36378 9
        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        41,2  см
        Ширина
        26,3  см
        Высота
        32,4  см
        Вес нетто
        4,728  кг
        Вес брутто
        6,18  кг
        Вес упаковки
        1,452  кг

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 36379 6
        Количество потребительских упаковок
        4
        Вес брутто
        0,96  кг
        Высота
        10  см
        Длина
        24,3  см
        Вес нетто
        0,788  кг
        Вес упаковки
        0,172  кг
        Ширина
        20  см

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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