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Кабель SCART

SWV2718W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Кабель SCART

    SWV2718W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантия надежного подключения

      с помощью этого удлинительного кабеля SCART

      • 3 м
      • Разъем (M) - Гнездо (F)
      • Удлинитель

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Качественное изготовление

      Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      • Размеры упаковки

        Высота
        23,5  см
        Ширина
        9,5  см
        Глубина
        5,5  см
        Вес нетто
        0,22  кг
        Вес брутто
        0,26  кг
        Вес упаковки
        0,04  кг

      • Внешняя упаковка

        Длина
        34  см
        Ширина
        26,5  см
        Высота
        46  см
        Вес нетто
        5,28  кг
        Вес брутто
        7,3  кг
        Вес упаковки
        2,02  кг

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        24,5  см
        Ширина
        10,5  см
        Высота
        22,5  см
        Вес нетто
        0,88  кг
        Вес брутто
        1,1  кг
        Вес упаковки
        0,22  кг

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