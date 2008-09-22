Ключевые слова для поиска

1

Композитный кабель А/В

SWV3213W/10
Общая оценка / 5
  • Усильте свои впечатления Усильте свои впечатления Усильте свои впечатления
    -{discount-value}

    Композитный кабель А/В

    SWV3213W/10
    Общая оценка / 5

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному аудио-/видеосоединению между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Композитный кабель А/В

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному аудио-/видеосоединению между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному аудио-/видеосоединению между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Композитный кабель А/В

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному аудио-/видеосоединению между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Прочее

      Усильте свои впечатления

      с помощью этого композитного аудио/видео кабеля

      • 3 м

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      • Размеры упаковки

        Высота
        28,5  см
        Ширина
        19,5  см
        Глубина
        4  см
        Вес нетто
        0,38  кг
        Вес брутто
        0,54  кг
        Вес упаковки
        0,16  кг
        EAN
        87 12581 39308 3
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        30,2  см
        Ширина
        21  см
        Высота
        17,2  см
        Вес нетто
        1,52  кг
        Вес брутто
        2,41  кг
        Вес упаковки
        0,89  кг
        EAN
        87 12581 39721 0
        Количество потребительских упаковок
        4

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.