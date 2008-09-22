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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Сделайте более качественное видеосоединение между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах
Усильте свои впечатления
Сделайте более качественное видеосоединение между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Сделайте более качественное видеосоединение между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
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