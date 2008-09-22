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Усильте свои впечатления
Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Усильте свои впечатления
Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
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