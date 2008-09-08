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Кабель SCART

SWV6320/10
Общая оценка / 5
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    Кабель SCART

    SWV6320/10
    Общая оценка / 5

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      с этим А/В кабелем высшего класса

      • 1,5 м

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      4-х контактные разъемы для надежного соединения

      4-х контактные разъемы для надежного соединения компонента с кабелем.

      Разделенный центральный контакт для лучшей передачи сигнала

      Разделенный центральный контакт для лучшей передачи сигнала и улучшенного подключения к входам компонентов.

      99,97% бескислородная медь

      Сердечник кабеля из 99,97% бескислородной меди обеспечивает оптимальное качество сигнала.

      Экранирование 100% алюминием

      Этот слой алюминия защищает от э/м помех и улучшает качество сигнала.

      Проводник из бескислородной меди для идеальной передачи сигнала

      Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Экранирование медной оплеткой

      Этот слой меди защищает от радиопомех и улучшает качество сигнала.

      Диэлектрик пенный полиэтилен (FPE)

      Диэлектрик пенный полиэтилен (FPE) является превосходным изоляционным материалом, защищающим от потери сигнала.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      • Данные упаковки

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93472 5
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,55  кг
        Вес упаковки
        0,13  кг
        Вес нетто
        0,42  кг
        Длина
        265  мм
        Ширина
        195  мм
        Высота
        80  мм

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97040 2
        Количество
        2
        Вес брутто
        1,44  кг
        Вес упаковки
        0,6  кг
        Вес нетто
        0,84  кг
        Длина
        280  мм
        Ширина
        175  мм
        Высота
        210  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97041 9
        Количество
        4
        Вес брутто
        3,55  кг
        Вес упаковки
        1,87  кг
        Вес нетто
        1,68  кг
        Длина
        370  мм
        Ширина
        300  мм
        Высота
        230  мм

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