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Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальное впечатление от просмотра
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Максимальное впечатление от просмотра
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальное впечатление от просмотра
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Сердечник кабеля из 99,97% бескислородной меди обеспечивает оптимальное качество сигнала.
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Более плотная медная структура способствует лучшей передаче сигнала.
Витой проводник равномерно распределяет нагрузку и ни один участок не будет перегружен. Обеспечивает большую гибкость и удобство размещения.
4-х контактные разъемы для надежного соединения компонента с кабелем.
Разделенный центральный контакт для лучшей передачи сигнала и улучшенного подключения к входам компонентов.
Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Этот слой меди защищает от радиопомех и улучшает качество сигнала.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Данные упаковки
Внешняя упаковка
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