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Интернет из розетки электросети
Philips представляет по-настоящему простой способ проведения Интернет в любую комнату вашего дома и совместного использования цифровых носителей, используя существующую электропроводку. Без дополнительной проводки и вне конструктивных ограничений дома. Просто подключитесь и будете на связи! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интернет из розетки электросети
Philips представляет по-настоящему простой способ проведения Интернет в любую комнату вашего дома и совместного использования цифровых носителей, используя существующую электропроводку. Без дополнительной проводки и вне конструктивных ограничений дома. Просто подключитесь и будете на связи! Узнать обо всех преимуществах
Интернет из розетки электросети
Philips представляет по-настоящему простой способ проведения Интернет в любую комнату вашего дома и совместного использования цифровых носителей, используя существующую электропроводку. Без дополнительной проводки и вне конструктивных ограничений дома. Просто подключитесь и будете на связи! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интернет из розетки электросети
Philips представляет по-настоящему простой способ проведения Интернет в любую комнату вашего дома и совместного использования цифровых носителей, используя существующую электропроводку. Без дополнительной проводки и вне конструктивных ограничений дома. Просто подключитесь и будете на связи! Узнать обо всех преимуществах
Домашнюю сеть можно легко создать, используя существующую домашнюю электропроводку. Это существенно преобразует электрическую розетку в точку доступа к домашней сети. Это дает возможность доступа в каждой комнате и избавляет от затрат на дополнительную новую проводку для домашней сети, вне зависимости от ограничений конструкции дома.
Разгоните вашу домашнюю сеть до 85 Мбит/с через домашнюю электропроводку. Такая скорость обеспечивает быструю передачу и прием данных, доводя действительную пропускную способность до 30 Мбит/с.
Принятый во всем мире, главный стандарт технологий связи по линиям электропередачи называется HomePlug. Технология HomePlug использует уже существующую электросеть как канал связи для информации и информационных носителей. Эти стандарты поддерживаются Philips и многими другими известными компаниями по всему миру.
Сигналы, которые нужно передать по дому, задействуют существующую домашнюю электоропроводку и передаются на 200 метров. Это дает возможность охватить весь дом.
Совместно используйте широкополосный доступ и соедините ваши компьютеры в сеть. Вы сможете легко наслаждаться музыкой, фотографиями, видео файлами качества DVD и интерактивными играми, как на одном компьютере, так и на нескольких, а также провести IP-ТВ в каждую комнату в доме.
Электросетевой Ethernet адаптер предлагает систему защиты безопасности, чтобы надежно защитить конфиденциальность каждого, используя 56-битовое кодирование DES. Обеспечивается безопасное и защищенное соединение, в котором не происходит искажения данных, помех и несанкционированного использование информации. Для установки пароля необходима Windows 2000 или XP
Используя уже существующую домашнюю электропроводку, вы можете обойтись без сверления отверстий и проведения дополнительных кабелей в вашем доме. Просто включите в электрическую сеть адаптер Ethernet и он будет подсоединен к сети через домашнюю систему электропроводки.
Электросетевой Ethernet адаптер может быть подключен непосредственно к розетке электросети, обеспечивая простую и быструю установку, менее чем за 5 минут. Очень просто: вы подключаете его и он работает.
Электросетевой Ethernet адаптер позволяет вам легко расширить возможности подключения к вашей сети, настоящее решение масштабируемой сети. Для дополнительных возможностей подключения к Ethernet через электросеть, просто добавьте больше адаптеров к вашей сети.
Возможности подключения
Аксессуары
Требования к системе
Питание
Размеры
Данные упаковки
Внешняя упаковка