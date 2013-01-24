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Питание для адаптера Ethernet

SYK5600/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Интернет из розетки электросети Интернет из розетки электросети Интернет из розетки электросети
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    Питание для адаптера Ethernet

    SYK5600/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Интернет из розетки электросети

    Philips представляет по-настоящему простой способ проведения Интернет в любую комнату вашего дома и совместного использования цифровых носителей, используя существующую электропроводку. Без дополнительной проводки и вне конструктивных ограничений дома. Просто подключитесь и будете на связи! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Питание для адаптера Ethernet

    Интернет из розетки электросети

    Philips представляет по-настоящему простой способ проведения Интернет в любую комнату вашего дома и совместного использования цифровых носителей, используя существующую электропроводку. Без дополнительной проводки и вне конструктивных ограничений дома. Просто подключитесь и будете на связи! Узнать обо всех преимуществах

    Интернет из розетки электросети

    Philips представляет по-настоящему простой способ проведения Интернет в любую комнату вашего дома и совместного использования цифровых носителей, используя существующую электропроводку. Без дополнительной проводки и вне конструктивных ограничений дома. Просто подключитесь и будете на связи! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Питание для адаптера Ethernet

    Интернет из розетки электросети

    Philips представляет по-настоящему простой способ проведения Интернет в любую комнату вашего дома и совместного использования цифровых носителей, используя существующую электропроводку. Без дополнительной проводки и вне конструктивных ограничений дома. Просто подключитесь и будете на связи! Узнать обо всех преимуществах

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      Интернет из розетки электросети

      Просто подключите его!

      • Комплект для начинающих
      • 85 Мбит/с

      Превратите домашнюю розетку электросети в точку доступа к Интернету

      Домашнюю сеть можно легко создать, используя существующую домашнюю электропроводку. Это существенно преобразует электрическую розетку в точку доступа к домашней сети. Это дает возможность доступа в каждой комнате и избавляет от затрат на дополнительную новую проводку для домашней сети, вне зависимости от ограничений конструкции дома.

      Скорость до 85 Мбит/с обеспечивает сверхбыструю передачу данных

      Разгоните вашу домашнюю сеть до 85 Мбит/с через домашнюю электропроводку. Такая скорость обеспечивает быструю передачу и прием данных, доводя действительную пропускную способность до 30 Мбит/с.

      Полностью соответствует глобальным стандартам HomePlug

      Принятый во всем мире, главный стандарт технологий связи по линиям электропередачи называется HomePlug. Технология HomePlug использует уже существующую электросеть как канал связи для информации и информационных носителей. Эти стандарты поддерживаются Philips и многими другими известными компаниями по всему миру.

      Передача данных до 200 метров через домашнюю электропроводку

      Сигналы, которые нужно передать по дому, задействуют существующую домашнюю электоропроводку и передаются на 200 метров. Это дает возможность охватить весь дом.

      Совместно используйте цифровые носители, музыку, видео файлы и игры

      Совместно используйте широкополосный доступ и соедините ваши компьютеры в сеть. Вы сможете легко наслаждаться музыкой, фотографиями, видео файлами качества DVD и интерактивными играми, как на одном компьютере, так и на нескольких, а также провести IP-ТВ в каждую комнату в доме.

      Гарантия конфиденциальности обеспечена 56-битовой кодировкой DES

      Электросетевой Ethernet адаптер предлагает систему защиты безопасности, чтобы надежно защитить конфиденциальность каждого, используя 56-битовое кодирование DES. Обеспечивается безопасное и защищенное соединение, в котором не происходит искажения данных, помех и несанкционированного использование информации. Для установки пароля необходима Windows 2000 или XP

      Не нужно новой проводки, используйте существующую домашнюю электоропроводку

      Используя уже существующую домашнюю электропроводку, вы можете обойтись без сверления отверстий и проведения дополнительных кабелей в вашем доме. Просто включите в электрическую сеть адаптер Ethernet и он будет подсоединен к сети через домашнюю систему электропроводки.

      Мгновенное подключение, настоящая установка plug & play

      Электросетевой Ethernet адаптер может быть подключен непосредственно к розетке электросети, обеспечивая простую и быструю установку, менее чем за 5 минут. Очень просто: вы подключаете его и он работает.

      Просто добавьте дополнительный электросетевой Ethernet адаптер

      Электросетевой Ethernet адаптер позволяет вам легко расширить возможности подключения к вашей сети, настоящее решение масштабируемой сети. Для дополнительных возможностей подключения к Ethernet через электросеть, просто добавьте больше адаптеров к вашей сети.

      Технические характеристики

      • Возможности подключения

        Фактическая скорость передачи данных
        До 30  Мбит/с
        Максимальная скорость передачи данных
        до 85  Мбит/с
        Диапазон частот
        4,3-20,9  МГц
        Наибольший радиус действия
        до 200  м
        Подключение
        Разъем Ethernet RJ-45, IEEE 802.3
        Подключение Plug & Play
        Да
        Кодирование/безопасность
        56 битовое DES кодирование

      • Аксессуары

        Кабели
        Кабель Ethernet, 2,0 м
        CD-ROM
        Защитный CD-ROM
        Краткое руководство
        Да
        Руководство пользователя
        Англ,нем,фр,исп,ит,гр,пор,фин,шв,дат,нор,тур

      • Требования к системе

        Привод CD-ROM или DVD-ROM
        Да
        Подключение к Интернету
        Широкополосный доступ к Интернет

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

      • Размеры

        Размеры изделия (ШxГxВ)
        97x70x83 мм
        Вес изделия (г)
        300

      • Данные упаковки

        12 NC
        908210004408
        EAN/UPC/GTIN
        8710895881388
        Вес брутто
        0,675  кг
        Вес упаковки
        0,200  кг
        Вес нетто
        0,475  кг
        Длина
        217  мм
        Ширина
        160  мм
        Высота
        102  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97721 0
        Количество
        6
        Вес брутто
        4,02  кг
        Вес упаковки
        1,0  кг
        Вес нетто
        3,02  кг
        Длина
        330  мм
        Ширина
        321  мм
        Высота
        230  мм

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