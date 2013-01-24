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Проводные наушники-вкладыши

TAE1105WT/00
Общая оценка / 5
  • Ваша музыка, ваш цвет Ваша музыка, ваш цвет Ваша музыка, ваш цвет
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    NULL Проводные наушники-вкладыши

    TAE1105WT/00
    Общая оценка / 5

    Ваша музыка, ваш цвет

    Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах

    NULL Проводные наушники-вкладыши

    Ваша музыка, ваш цвет

    Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах

    Ваша музыка, ваш цвет

    Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах

    NULL Проводные наушники-вкладыши

    Ваша музыка, ваш цвет

    Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваша музыка, ваш цвет

      • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

      Энергичные басы. Чистый звук

      Поездки приносят гораздо меньше радости без любимой музыки. Эти наушники обеспечивают глубокое звучание низких частот благодаря 8,6-мм излучателям с неодимовыми магнитами и оснащены позолоченным разъемом.

      Наслаждение музыкой и полный комфорт

      Эргономичная акустическая трубка и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Наслаждайтесь каждой секундой любимых композиций.

      Встроенный пульт ДУ. Переключайтесь между плейлистами и вызовами

      Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Отличная функция для тех, кто не хочет пропустить лучший момент любимой композиции.

      Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне

      Нажмите на встроенный пульт управления и спросите голосового ассистента о чем угодно. Совершайте вызовы, отправляйте сообщения и получайте ответы на нужные вопросы даже в поездках.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Чувствительность
        102 дБ при 1 кГц

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        медный

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,119  кг
        GTIN
        2 48 95229 11039 1
        высота
        6,3  см
        Длина
        17,9  см
        Вес нетто
        0,0441  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,0749  кг
        ширина
        8,5  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,097  кг
        GTIN
        1 48 95229 11039 4
        высота
        13,9  см
        Длина
        35,2  см
        Вес нетто
        0,3528  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,7442  кг
        ширина
        18,5  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        EAN
        48 95229 11039 7
        Вес брутто
        0,0335  кг
        высота
        17,3  см
        Вес нетто
        0,0147  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес упаковки
        0,0188  кг
        ширина
        5  см
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,2  см
        высота
        2,25  см
        Вес
        0,0147  кг
        ширина
        2,3  см

      • UPC

        UPC
        8 40063 20118 7

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