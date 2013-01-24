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Сверхлегкие, максимально комфортные
Легкая конструкция, регулируемое оголовье с подкладкой, амбушюры с охлаждающим гелем, 40-мм излучатели с точной калибровкой, многофункциональный пульт ДУ, качественный микрофон — оцените полноценное погружение в игровой процесс. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сверхлегкие, максимально комфортные
Легкая конструкция, регулируемое оголовье с подкладкой, амбушюры с охлаждающим гелем, 40-мм излучатели с точной калибровкой, многофункциональный пульт ДУ, качественный микрофон — оцените полноценное погружение в игровой процесс. Узнать обо всех преимуществах
Сверхлегкие, максимально комфортные
Легкая конструкция, регулируемое оголовье с подкладкой, амбушюры с охлаждающим гелем, 40-мм излучатели с точной калибровкой, многофункциональный пульт ДУ, качественный микрофон — оцените полноценное погружение в игровой процесс. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сверхлегкие, максимально комфортные
Легкая конструкция, регулируемое оголовье с подкладкой, амбушюры с охлаждающим гелем, 40-мм излучатели с точной калибровкой, многофункциональный пульт ДУ, качественный микрофон — оцените полноценное погружение в игровой процесс. Узнать обо всех преимуществах
Уникальная регулируемая по высоте конструкция оголовья гарантирует комфортную посадку и удобство при длительном ношении.
Легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами обеспечивают оптимальную посадку и комфорт при длительном ношении.
40-мм неодимовый излучатель обеспечивает воспроизведение звука без слышимых искажений.
Закрытая акустическая конструкция специально разработана для устранения утечки звука и сохранения всех нюансов музыки.
Чашки наушников с охлаждающим гелем и регулируемым углом для полного комфорта.
40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают динамический и четкий звук с мощными басами. Закрытая конструкция обеспечивает достойную шумоизоляцию, чтобы вы могли наслаждаться каждой деталью звука и погружаться в игровой процесс.
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Дизайн
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
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