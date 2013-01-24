Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Гарнитура для компьютерных игр

TAGH301BL/00
Общая оценка / 5
  • Сверхлегкие, максимально комфортные Сверхлегкие, максимально комфортные Сверхлегкие, максимально комфортные
    -{discount-value}

    Гарнитура для компьютерных игр

    TAGH301BL/00
    Общая оценка / 5

    Сверхлегкие, максимально комфортные

    Легкая конструкция, регулируемое оголовье с подкладкой, амбушюры с охлаждающим гелем, 40-мм излучатели с точной калибровкой, многофункциональный пульт ДУ, качественный микрофон — оцените полноценное погружение в игровой процесс. Узнать обо всех преимуществах

    Гарнитура для компьютерных игр

    Сверхлегкие, максимально комфортные

    Легкая конструкция, регулируемое оголовье с подкладкой, амбушюры с охлаждающим гелем, 40-мм излучатели с точной калибровкой, многофункциональный пульт ДУ, качественный микрофон — оцените полноценное погружение в игровой процесс. Узнать обо всех преимуществах

    Сверхлегкие, максимально комфортные

    Легкая конструкция, регулируемое оголовье с подкладкой, амбушюры с охлаждающим гелем, 40-мм излучатели с точной калибровкой, многофункциональный пульт ДУ, качественный микрофон — оцените полноценное погружение в игровой процесс. Узнать обо всех преимуществах

    Гарнитура для компьютерных игр

    Сверхлегкие, максимально комфортные

    Легкая конструкция, регулируемое оголовье с подкладкой, амбушюры с охлаждающим гелем, 40-мм излучатели с точной калибровкой, многофункциональный пульт ДУ, качественный микрофон — оцените полноценное погружение в игровой процесс. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Оголовье

      Сверхлегкие, максимально комфортные

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Полноразмерные
      • Мягкие амбушюры
      • Складываются в разных направлениях

      40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

      40-мм неодимовый излучатель обеспечивает воспроизведение звука без слышимых искажений.

      Регулируемое оголовье для комфортного длительного прослушивания

      Уникальная регулируемая по высоте конструкция оголовья гарантирует комфортную посадку и удобство при длительном ношении.

      Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

      Закрытая акустическая конструкция специально разработана для устранения утечки звука и сохранения всех нюансов музыки.

      Чашки наушников с охлаждающим гелем для максимального комфорта

      Чашки наушников с охлаждающим гелем и регулируемым углом для полного комфорта.

      Малый вес полноразмерных наушников гарантирует комфорт при длительном ношении

      Легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами обеспечивают оптимальную посадку и комфорт при длительном ношении.

      Насыщенный, динамический и чистый звук

      40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают динамический и четкий звук с мощными басами. Закрытая конструкция обеспечивает достойную шумоизоляцию, чтобы вы могли наслаждаться каждой деталью звука и погружаться в игровой процесс.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Максимальная входная мощность
        20 мВт
        Чувствительность
        102 дБ
        Тип
        динамический
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,8 м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Выключение звука
        Да

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Краткое руководство пользователя
        • Подключение 3,5 мм

      • Дизайн

        цвет
        Черный
        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем

      • Габариты изделия

        Вес
        0,211  кг

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Коробка
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Подвес
        высота
        24  см
        ширина
        19,5  см
        Глубина
        7,5  см
        Вес брутто
        0,415  кг
        Вес нетто
        0,222  кг
        Вес упаковки
        0,193  кг
        EAN
        48 95229 11927 7

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        53  см
        ширина
        44,5  см
        высота
        54,2  см
        Вес брутто
        13,8  кг
        Вес нетто
        5,328  кг
        Вес упаковки
        8,472  кг
        GTIN
        1 48 95229 11927 4

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        25  см
        ширина
        21,2  см
        высота
        24,5  см
        Вес брутто
        1,5  кг
        Вес нетто
        0,666  кг
        Вес упаковки
        0,834  кг
        GTIN
        2 48 95229 11927 1

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии