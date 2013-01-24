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Гарнитура для компьютерных игр

TAGH401BL/00
Общая оценка / 5
  • Полное погружение в игру Полное погружение в игру Полное погружение в игру
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    Гарнитура для компьютерных игр

    TAGH401BL/00
    Общая оценка / 5

    Полное погружение в игру

    Оцените полноценное погружение в игровой процесс с профессиональной технологией объемного звука Dirac 3D, сверхлегкой конструкцией, регулируемым оголовьем, амбушюрами с памятью формы и охлаждающим гелем, а также 40-мм излучателями с точной калибровкой. Узнать обо всех преимуществах

    Гарнитура для компьютерных игр

    Полное погружение в игру

    Оцените полноценное погружение в игровой процесс с профессиональной технологией объемного звука Dirac 3D, сверхлегкой конструкцией, регулируемым оголовьем, амбушюрами с памятью формы и охлаждающим гелем, а также 40-мм излучателями с точной калибровкой. Узнать обо всех преимуществах

    Полное погружение в игру

    Оцените полноценное погружение в игровой процесс с профессиональной технологией объемного звука Dirac 3D, сверхлегкой конструкцией, регулируемым оголовьем, амбушюрами с памятью формы и охлаждающим гелем, а также 40-мм излучателями с точной калибровкой. Узнать обо всех преимуществах

    Гарнитура для компьютерных игр

    Полное погружение в игру

    Оцените полноценное погружение в игровой процесс с профессиональной технологией объемного звука Dirac 3D, сверхлегкой конструкцией, регулируемым оголовьем, амбушюрами с памятью формы и охлаждающим гелем, а также 40-мм излучателями с точной калибровкой. Узнать обо всех преимуществах

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      Полное погружение в игру

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Полноразмерные
      • Мягкие амбушюры
      • Складываются в разных направлениях
      Регулируемое оголовье для комфортного длительного прослушивания

      Регулируемое оголовье для комфортного длительного прослушивания

      Уникальная регулируемая по высоте конструкция оголовья гарантирует комфортную посадку и удобство при длительном ношении.

      Малый вес полноразмерных наушников гарантирует комфорт при длительном ношении

      Малый вес полноразмерных наушников гарантирует комфорт при длительном ношении

      Легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами обеспечивают оптимальную посадку и комфорт при длительном ношении.

      Управление громкостью игры и отключение микрофона

      Управление громкостью игры и отключение микрофона

      Встроенный пульт ДУ позволяет регулировать громкость и заглушать микрофон одной кнопкой — идеально для командной игры и онлайн-совещаний.

      Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

      Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

      Чашки наушников с охлаждающим гелем для максимального комфорта

      Чашки наушников с охлаждающим гелем и регулируемым углом для полного комфорта.

      Dirac HD и переключатель 3D-звука обеспечивают погружение в музыку

      Профессиональная и хорошо зарекомендовавшая себя звуковая технология Dirac HD / 3D обеспечивает высокое качество звука с точным пространственным расположением, естественным и прозрачным звуком.

      технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Максимальная входная мощность
        20 мВт
        Чувствительность
        102 дБ
        Тип
        динамический
        Диапазон частот
        20—20 000  Гц

      • Подключения

        Длина кабеля
        2,5

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Выключение звука
        Да

      • Аксессуары

        В комплекте
        Краткое руководство пользователя

      • Дизайн

        Цвет
        Черный
        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем

      • Габариты изделия

        Вес
        0,25  кг

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Коробка
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Подвес
        высота
        24  см
        ширина
        19,5  см
        Глубина
        7,5  см
        Вес брутто
        0,45  кг
        Вес нетто
        0,25  кг
        Вес упаковки
        0,2  кг
        EAN
        48 95229 11928 4

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        53  см
        ширина
        44,5  см
        высота
        54,2  см
        Вес брутто
        14,46  кг
        Вес нетто
        6  кг
        Вес упаковки
        8,46  кг
        GTIN
        1 48 95229 11928 1

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        25  см
        ширина
        21,2  см
        высота
        24,5  см
        Вес брутто
        1,59  кг
        Вес нетто
        0,75  кг
        Вес упаковки
        0,84  кг
        GTIN
        2 48 95229 11928 8

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