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Полное погружение в игру
Оцените полноценное погружение в игровой процесс с профессиональной технологией объемного звука Dirac 3D, сверхлегкой конструкцией, регулируемым оголовьем, амбушюрами с памятью формы и охлаждающим гелем, а также 40-мм излучателями с точной калибровкой. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полное погружение в игру
Оцените полноценное погружение в игровой процесс с профессиональной технологией объемного звука Dirac 3D, сверхлегкой конструкцией, регулируемым оголовьем, амбушюрами с памятью формы и охлаждающим гелем, а также 40-мм излучателями с точной калибровкой. Узнать обо всех преимуществах
Полное погружение в игру
Оцените полноценное погружение в игровой процесс с профессиональной технологией объемного звука Dirac 3D, сверхлегкой конструкцией, регулируемым оголовьем, амбушюрами с памятью формы и охлаждающим гелем, а также 40-мм излучателями с точной калибровкой. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полное погружение в игру
Оцените полноценное погружение в игровой процесс с профессиональной технологией объемного звука Dirac 3D, сверхлегкой конструкцией, регулируемым оголовьем, амбушюрами с памятью формы и охлаждающим гелем, а также 40-мм излучателями с точной калибровкой. Узнать обо всех преимуществах
Уникальная регулируемая по высоте конструкция оголовья гарантирует комфортную посадку и удобство при длительном ношении.
Легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами обеспечивают оптимальную посадку и комфорт при длительном ношении.
Встроенный пульт ДУ позволяет регулировать громкость и заглушать микрофон одной кнопкой — идеально для командной игры и онлайн-совещаний.
Чашки наушников с охлаждающим гелем и регулируемым углом для полного комфорта.
Профессиональная и хорошо зарекомендовавшая себя звуковая технология Dirac HD / 3D обеспечивает высокое качество звука с точным пространственным расположением, естественным и прозрачным звуком.
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Дизайн
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
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